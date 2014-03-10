港报社评：纾人手不足，解房屋基建瓶颈--经济日报3月10日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
发展局长陈茂波指政府工程超支主因之一是工资成本显着上升。建造业工人不足推升公务与私人工程成本、拖慢包括建楼进程，如何吸引年轻人进建造业与输入劳工，实不应再回避。 工资成本尤其建造业人手不足问题，势续困扰。个中最严重的，还不是令成本上升，而是拖慢公私营建造工程。发展商已纷纷指出，虽已大增建造工人工资，如紮铁人工较2007年时高近1倍、模板人工高近1.2倍，但仍面对招工困难。此恐拖慢房屋建造速度，令港府的建屋计划更难达标。 除了建屋外，基建亦受影响，例如高铁香港段工程已进入施工高峰期，但去年需约1万建筑工人，去年10月时仍欠1500人，今年更要聘1.1万人，缺人恐更甚。 由于基建的大举上马与港府追赶建屋进度，未来10年建造业可望继续兴旺，人手不足势将持续，尤其该行业人手老化严重；若房屋与基建发展持续受建造业人手不足掣肘，势损经济与民生发展。 港府当务之急有二。其一，是提升建造业形象，吸引年轻人入行。很多年轻人以至成年人仍认为地盘工是粗工，并不理想。 不单地盘工亦应受到社会尊重，且该行业不少工种不单要求体力劳动，更有相当技术要求，政府与业界应用更多心思、更大力气提升建造业形象。 但单靠吸引本地年轻人入行，恐怕数量不足及远水难救近火，故有需要适当输入外劳。 其实人手不足的并不只建造业，医疗安老、金融、旅游、饮食等各行业亦有相当工种缺乏专才与劳工，成为香港经济与社会发展的瓶颈，如何突破，考验港府能耐，更考验港人视野。
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路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。