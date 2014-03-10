港报社评：公布与安排混乱对家属二度伤害--明报3月10日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
不论马来西亚航空客机失踪事件成因为何，但在凌晨1时半失去联络后到早上7时半才向外公布，中间有否因为迟迟不公布而令搜救或调查工作受到阻延，实在难以令失踪者家属释怀。如今马航及涉事的各国政府应全力介入，协调信息发放，增加透明度，尽力安抚家属，避免混乱的信息发放对家属构成二度伤害。
客机目前已确定有人冒名登机，令事件添上恐袭的阴霾，流言与猜测四起，人心惶惶。航机失去联络后6小时，马航才公告跟航机失去联络。
到底这6小时内航空公司做了什么？外界早一点知道航机可能失踪，会否有更好的安排？例如各国救援搜救队能否早一点做好准备，待天亮后立即行动，各国关口及使领馆能否早一点追踪乘客名单，各国机场能否早些做好戒备，等等。航空公司应公开交代事发后的应变安排，以释除家属及外界的疑虑。
现时家属心里肯定心急如焚。亲友随着客机一同失踪，一度传出客机在别处安全降落， 又一度传出证实飞机已坠毁，在此混乱之际，透明及统一的信息发放，最能安定人心。但过去两日所见，大批家属对航空公司的安排十分不满，不时投诉航空公司人员十问九不知，甚至发起联署抗议。
由于事出突然，单靠航空公司不可能应付家属的所有要求，如今有公民在机上及附近空域海域的国家地区，应组成联合行动组（香港也应加入），协调搜救、调查、追踪乘客等工作，加强沟通，并每天定时定点发放资讯。只有增加资讯透明度，才可安抚失踪者家属，让他们好好计划下一步的行动。
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