港报社评：假护照登机保安漏洞可致命--星岛日报3月10日

马来西亚航空公司客机在南海上空失踪，239名乘客和机员凶多吉少。无论是否恐怖主义袭击，单是有人能够持早已报失的护照登机，已经是需要严加堵塞的民航安全漏洞。

由于乘客名单上至少有3人，是凭盗用他人护照身分登机，国际刑警正跟进调查，事件倍添神秘，引起阵阵恐袭疑云。

今次1个意大利人和1个奥地利人，分别发现自己在失踪乘客名单内，他们本来的护照都于近年在泰国失窃，他们报失后补领了新证。按机制旧的报失护照资料，应已载入国际刑警资料库，机场检查人员应该可以透过电脑对照发现，可是持有这2本报失护照者仍然得以蒙混过关。

2个假护照持有人所持机票，都是从网站以泰铢购得，交易编号相连，应该互有关连，由集团在泰国黑市获得这2本护照后，安排2人进行犯罪活动。

机上大部分乘客都是中国人，时值人大政协两会，难免引人怀疑会否是疆独恐怖活动升级。另一方面，有反恐专家质疑，通常恐袭事件后都有组织承认责任，以达到宣传政治理念的目的。昨日虽然有网站称收到组织来信，但是组织名不经传，内容又含混不清，难以确定真伪。

此外，两张机票都取道北京再转阿姆斯特丹，之后分道扬镳往德国法兰克福和丹麦哥本哈根。如果是恐袭，不需要这样多花机票钱。路綫迂回，是偷渡和贩毒走私的惯技。

今次事故涉及恐袭破坏还是机件故障，尚待调查。无论有甚么结论，已经暴露保安漏洞，国际间应该加强合作堵塞，以免为日后致命恐袭活动提供可乘之机。