《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月10日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港3月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7605港元 )
美股道琼工业指数周五收高30.83,或0.19%,报16452.72点.因此前美国公布的2月非农就业岗位增幅高于预期，且1月数据被上修。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 160.520 -1.24 19652 12.457 0.14 中国铝业 8.750 -2.23 36225 2.716 -0.14 中国移动 46.900 -2.09 273235 72.793 -0.83 中国人寿 42.130 -1.75 35183 21.797 -0.47 中石油 104.400 -0.50 27804 8.102 0.02 中石化 89.960 2.80 94682 6.981 -1.11 汇丰控股 <HSBC.K 52.250 -0.76 2144488 81.097 -0.25 中电信 42.890 -2.41 20223 3.328 -1.23 中国联通 12.850 -3.17 199440 9.972 -1.07 兖州煤业 6.680 -2.77 49722 5.184 -0.69 华能国际 34.190 -2.26 11923 6.633 -0.55 南方航空 16.950 0.36 5917 2.631 1.18 东方航空 17.360 -0.80 1995 2.694 -0.21 中芯国际 4.150 0.48 34915 0.644 -0.90(完) (整理 赵红梅)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。