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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--3月11日****

路透3月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
    
    3月11日(二)
    0001  英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)          2月       +1.60%      +3.90%
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                    2月          --          正4
                           企业信心指数                                 --          正8
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                       1月        +1.4%       -0.9%
              经季节调整进口(较前月)                                  +1.3%       -0.6%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                            顺差177     顺差185
    0815  瑞士工业订单                                  第四季          --        -2.3%
    0900  意大利国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季终值        +0.1%       +0.1%
                                 (较上年同期)                         -0.8%       -0.8%
    0930  英国工业生产(较前月)                             1月        +0.2%       +0.4%
                      (较上年同期)                                    +3.0%       +1.8%
              制造业产出(较前月)                           1月        +0.3%       +0.3%
                        (较上年同期)                                  +3.3%       +1.5%
    1130  美国NFIB小企业信心指数                           2月          --        94.10
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           3月8日当周          --        +0.3%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         3月8日当周          --        +2.7%
    1400  美国批发(趸售)库存                               1月        +0.4%       +0.3%
              趸售销售                                                +0.1%       +0.5%
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                         2月          --        -1.9%
              进口物价(较上年同期)                                      --        -3.0%
    2300  韩国失业率                                       2月          --         3.2%
    2350  日本企业物价指数(较前月)                         2月        +0.2%       +0.1%
                            (较上年同期)                              +2.1%       +2.4%
    2350  日本企业调查指数　　　　　　　　　　　　　  　第一季　　　  　--          9.7
    
       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    3月10日(一)
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值      预估值
    0500  日本服务业景气判断指数                           2月         53.0         --
    0745  法国工业生产(较前月)                             1月        -0.2%       +0.2%
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                         1月        +0.3%       +3.3%
    0900  意大利工业生产(较前月)                           1月        +1.0%       +0.4%
                        (较上年同期)                                  +1.4%       -0.7%
    0930  欧元区Sentix投资者信心指数                       3月        13.9        14.0
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                         2月        19.21       18.50        
    2145  新西兰电子卡零售销售(较上月)                     2月        +0.9%         --         
                              (较上年同期)                            +5.7%         --         
    (完)
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