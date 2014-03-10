主要国家经济指标预测--3月11日****

《程实专栏》周期躁动的阴影
“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。
路透3月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月11日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 2月 +1.60% +3.90% 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 2月 -- 正4 企业信心指数 -- 正8 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 +1.4% -0.9% 经季节调整进口(较前月) +1.3% -0.6% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差177 顺差185 0815 瑞士工业订单 第四季 -- -2.3% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +3.0% +1.8% 制造业产出(较前月) 1月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +3.3% +1.5% 1130 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 94.10 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月8日当周 -- +0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月8日当周 -- +2.7% 1400 美国批发(趸售)库存 1月 +0.4% +0.3% 趸售销售 +0.1% +0.5% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -3.0% 2300 韩国失业率 2月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 2月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.4% 2350 日本企业调查指数 第一季 -- 9.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 3月10日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0500 日本服务业景气判断指数 2月 53.0 -- 0745 法国工业生产(较前月) 1月 -0.2% +0.2% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 +0.3% +3.3% 0900 意大利工业生产(较前月) 1月 +1.0% +0.4% (较上年同期) +1.4% -0.7% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 13.9 14.0 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 19.21 18.50 2145 新西兰电子卡零售销售(较上月) 2月 +0.9% -- (较上年同期) +5.7% -- (完)
“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。
路透香港4月19日 - 中国软件和信息服务提供商--中软国际周三称，向腾讯创办人之一的陈一丹旗下公司发行9亿港元可换股票据，藉此建立长期战略合作关系。
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。