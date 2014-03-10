港报社评：各国加强协作，做好救援善后--文汇报3月10日

马来西亚航空MH370航班失踪已逾40小时，各国政府正展开全面搜救。包括中美在内的10个国家参与搜救行动。随着内地经济发展，国人出外旅游的人次亦直线上升，外游安全问题日益受到关注。内地当局有必要针对新情况进一步完善应急机制。马航在事故中讯息混乱、应变不力、善后不周，令乘客家属大为不满，必须尽快作出改善。

出事的马航客机在飞到越南胡志明市和马来西亚之间的海域上空时，突然「消失」。航机失踪的空域下面就是一片汪洋大海，在没有雷达定位之下，救援工作犹如大海捞针。由于肇事航机内大部分为中国乘客，中央政府高度关注事件，并且启动了包括民航、外交、海上救捞等综合措施在内的救援手段。各国政府也立即展开大规模搜救。不过，以往鲜有多个国家共同参与救援，为确保搜救工作更有效率，各国政府应建立统一的搜救协调机制，加快救援进度。

虽然这次事故的成因仍然有待调查，但马航在应变及救援工作上却令人诟病。据民航法专家解释，按照民航相关规则，如果机上人员发现空地联系中断或通话出现问题，30秒之后就应该检查飞机是否出现故障，3到5分钟就应该啓动应急方案。如果地面发现与飞机的联系中断15到20分钟就应该啓动应急方案，判断是否已出现重大事故。但马航在发现航机失踪后几个小时，才对外宣布消息，不但没有尽到及时告知乘客家属的义务，更延误了救援工作的开展。事后马航又未能做好善后工作，令家属焦虑无助，理应受到批评及追究。