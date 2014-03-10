新债招标：中国农发行三年增发债收益率5.1837%，五年利率为5.36%

台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透上海3月10日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息债，其中五年期品种中标利率为5.36%，三年和七年增发品种中标收益率则分别为5.1837%和5.5156%。
业内人士并透露，三期债的投标倍数分别为2.85、2.33和2.33倍。
今日招标新债为农发行今年第17、18和19期金融债，其中三年期为今年第七期债券 增发品种，票面利率为5.27%；七年期为今年第九期债 的增发品种，票面利率为5.55%。
三期债的具体发行条款如下：
第17期 第18期 第19期 --------------------------------------------------------------------------
招标金额 至多70亿元 至多70亿元 至多60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息
(今年第七期增发) (今年第九期增发)
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 3月13日/2月19日 3月13日 3月14日/2月20日
发行期 3月11日-3月13日 3月11日-3月13日 3月11日-3月14日
上市日 3月19日 3月19日 3月20日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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