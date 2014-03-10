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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 11:13 BJT

新债招标：中国农发行三年增发债收益率5.1837%，五年利率为5.36%

路透上海3月10日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息债，其中五年期品种中标利率为5.36%，三年和七年增发品种中标收益率则分别为5.1837%和5.5156%。

业内人士并透露，三期债的投标倍数分别为2.85、2.33和2.33倍。

今日招标新债为农发行今年第17、18和19期金融债，其中三年期为今年第七期债券 增发品种，票面利率为5.27%；七年期为今年第九期债 的增发品种，票面利率为5.55%。

三期债的具体发行条款如下：

第17期 第18期 第19期 --------------------------------------------------------------------------

招标金额 至多70亿元 至多70亿元 至多60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

(今年第七期增发) (今年第九期增发)

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 3月13日/2月19日 3月13日 3月14日/2月20日

发行期 3月11日-3月13日 3月11日-3月13日 3月11日-3月14日

上市日 3月19日 3月19日 3月20日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%

--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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