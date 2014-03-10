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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 09:44 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在填补缺口后再度承压

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* 澳元/美元在稍早填补缺口之后，回到盘中低点

* 亚洲股市承压，MSCI(除日本)指数跌1.0%

* 中国公布疲弱数据，乌克兰不确定性上升，人气低迷

* 据称接近0.9000才有买单，下方有停止位

(完)

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