芝加哥期市：大豆期货下跌，等候美国农业部报告

《程实专栏》周期躁动的阴影
“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。
路透悉尼3月10日 - 美国大豆周一跌近1%，回吐上日的多数涨幅，交易员在等候美国农业部公布最新产量报告。
芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆合约 跌0.75%报每蒲式耳14.46-3/4美元，周五涨1.34%。
5月玉米合约 跌1.43%报每蒲式耳4.82美元；上交易日跌0.41%，但盘中触及9月3日以来高位5.02-1/2美元。
“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。
路透新加坡4月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜本轮反弹可能在阻力位每吨5,689美元附近结束，之后可能下探支撑位5,592美元。
路透香港4月19日 - 中国软件和信息服务提供商--中软国际周三称，向腾讯创办人之一的陈一丹旗下公司发行9亿港元可换股票据，藉此建立长期战略合作关系。