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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 09:49 BJT

芝加哥期市：大豆期货下跌，等候美国农业部报告

路透悉尼3月10日 - 美国大豆周一跌近1%，回吐上日的多数涨幅，交易员在等候美国农业部公布最新产量报告。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆合约 跌0.75%报每蒲式耳14.46-3/4美元，周五涨1.34%。

5月玉米合约 跌1.43%报每蒲式耳4.82美元；上交易日跌0.41%，但盘中触及9月3日以来高位5.02-1/2美元。
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