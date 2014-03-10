《香港报摘》--其他报纸重要消息3月10日

* 明报：

--新意网 去年10月投得首幅招标的将军澳数据中心地皮，新意网行政总裁任景信表示，连同地价一并计算，该数据中心首期投资额不多于20亿港元，预料可在2017年建成营运。

* 星岛日报：

--内地三四线城市今年楼价受压几乎已成事实。中海外 母公司中国海外集团副董事长孔庆平表示，即使内地楼市出现萎缩，对该集团而言市场需求仍大。

* 苹果日报：

--新加坡华侨银行 全购永亨 据悉已接近达成协议阶段，多份证券报告指达成交易机会极高。综合市场分析，若要达到卖家“有面”、买家“悭钱”的方案，华侨银行可悉数派发永亨手头现金为收购条件，促成2.3倍市账率（PB）体面作价，但成本只是1.9倍。华侨独家洽谈永亨限期本月底届满。

* 东方日报：

--香港人寿业务总监陈少钰表示，早前公司推出的六年期人民币储蓄寿险计划销情理想，较人民币升值时增加两至三倍；并认为，即使近期人民币略为贬值，但人民币长远而言依然具有投资价值。

* 大公报：

--瑞银发表研究报告，指福寿园 的高增值及优质的殡仪服务、品牌、好的管理层及营运策略，以及市值都是行业的领先公司，所以首予“买入”评级，目标价6.22港元。

* 文汇报：

--香港机管局行政总裁许汉忠表示，香港第三条跑道加上其他多项相关建设，总共需要资本投资1,362亿港元，机场管理局会“重点研究”发行人民币点心债的融资方案，届时全港市民有望“一人一手”认购。（完）