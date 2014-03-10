中国债市动态：中短券维持暖势，IRS跟随回购利率续跌脚步

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透上海3月10日 - 流动性宽松态势未改，中国银行间债市周一中短券走势稳中续好。已处低位的七天期回购加权利率 再度下探，带动利率互换早盘进一步下跌，幅度在10个基点(bp)左右。
交易员指出，对短期资金面的乐观预期扶助债市暖意，对长债因未来不确定性较多而看法略谨慎。周末公布的2月多项数据显示中国经济仍处于下行通道，但尚未至对基本面预期转折时点，总体影响有限。
上海一银行交易员称，短期流动性无忧助益中短债，“但对长债大家都有顾虑。”
另一银行交易员也表示，稍早农发行的三期新债结果来看，七年逊于三年和五年，也反应出看多预期下的谨慎情绪。
农发行上午招标的三期固息债，五年期中标利率为5.36%，三年和七年增发品种中标收益率分别为5.1837%和5.5156%。与银行间固息政策性金融债到期收益率曲线 相比，三年和五年较曲线收益率略低，七年则略高。
主要质押式回购利率中，隔夜和七天最新加权利率分别下跌3bp和近11bp，其中七天 加权利率最新报在2.3078%，为自2012年6月以来低点。
交易员并认为，周末公布的2月多项数据显示中国经济仍在下行通道，但没有太多超预期的内容出来，对债市影响有限。
国家统计局周日公布，2014年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来最低位；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低。
剩余期限约2.85年的国开行固息债140201券最新报价 为5.2500%/5.1500%，上日尾盘为5.3000%/5.1800%；中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.662元人民币，小涨0.088元，或0.10%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。