更新版 1-香港个股：腾讯结盟京东，双方各取所长期撬动中国电商大局

* 腾讯入股京东，旗下电商资产售予京东

* 京东将成腾讯实物电商领域首选合作伙伴

* 联盟将对阿里巴巴形成阻击，但实质冲击不大 (（新增公司人士和分析师评论、更多细节）)

路透上海/香港3月10日 - 中国互联网巨头腾讯控股 与领先自营电子商务企业京东集团的并购案周一落定，腾讯将旗下电商资产售予京东，并承诺给予京东诸如微信等社区入口、在线支付等资源支付，同时腾讯将认购京东约15%股份。

拥有中国最大网络社区的腾讯与已在电商领域坐稳第二位置的京东的结盟，双方各取所长，可被作为优势互补的典型案例，这将对目前由阿里巴巴集团 占绝对话语权的电子商务领域形成一定冲击。

交易完成后，京东将成为腾讯实物电商业务领域的首选合作伙伴，同时腾讯总裁刘炽平将加入京东集团董事会。京东集团正策划赴美上市，1月底公司已向美国证券交易委员会提交了首次公开发行及上市申请。

刘炽平表示，“我们与京东的战略合作关系，将不仅扩大我们在快速增长的实物电商领域的影响力，同时也能够更好地发展我们的各项电子商务服务业务，如支付、公众账号和效果广告平台，为我们平台上的所有电商业务创造一个更繁荣的生态系统。”

投中集团高级分析师宋绍奎指出，虽然腾讯旗下有不少电商业务和资产，但与阿里巴巴旗下淘宝和天猫相比，实力并不强。通过此次并购，腾讯有望与京东形成协同效应，至少可拉近与阿里巴巴的差距。

在此次庞杂的交易中，京东将收购腾讯B2C平台QQ网购和C2C平台拍拍网的100%权益、物流人员和资产，以及易迅网的少数股权和购买易迅网剩余股权的权利。易迅网目前主要从事家电等电商业务，是京东的直接竞争对手之一。出售完成后，腾讯估计可获税前收益约19.34亿元人民币。

腾讯周一公告称，京东将向腾讯全资子公司发行3.517亿新股，对价为2.147亿美元。交易完成后，腾讯将获得京东约15%的股份。未来，腾讯将在京东进行首次公开招股时，以招股价认购京东额外的5%股份，此认购预计与京东的首次公开招股同时完成。

作为交易的一部分，腾讯将向京东提供微信和手机QQ客户端的一级入口位置及其他主要平台的支持，以助力京东在实物电商领域的发展；双方还将在在线支付服务方面进行合作，以提升顾客的网购体验。

腾讯的优势在于拥有庞大的用户数，其微信用户数已突破3亿，成为全球用户量最多的通信软件；而其QQ社区活跃月户数亦已超过8亿。不过，双方能否通过此次结盟真正实现协同效应和资源共享，还有待观察。

宋绍奎指出，京东的经营独立性一向很强，联盟后双方未来如何相互融合，以及腾讯在微信或QQ平台上的支持力度有多大，目前尚不清晰。

他还认为，这次联盟对于中小电商来说，可能是一次沉重的打击，京东的平台和物流以及腾讯的用户相结合，可能进一步压缩这些中小电商的生存空间。不过对于电商业老大阿里巴巴而言，本次交易更大体现阻击作用，实质冲击可能还不太大。

在本次交易中，美银美林和华兴资本担任京东集团的财务顾问，巴克莱银行 担任腾讯的财务顾问。