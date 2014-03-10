马航事件：马航失踪客机的相关时间表汇整

3月9日(周日)

--马来西亚航空公司称做好最坏准备，并与专门从事灾难恢复的美国公司合作。

--美国国家运输安全委员会派遣小组前往亚洲协助调查事故。美国联邦航空管理局(FAA)和波音的技术顾问也飞往亚洲。

--马来西亚当局除发现两名乘客冒用失窃护照登机外，对至少其他两名乘客的身份展开调查。

--马来西亚交通兼国防部长表示，马方调查人员与美国联邦调查局(FBI)调查人员会面。

--雷达显示，客机失联前可能从原定飞往北京的路线返航。

--马来西亚救援小组将搜救范围扩大至该国西部海岸。

--马来西亚当局查看闭路电视录像，询问吉隆坡国际机场的移民官员和警务人员，担心安全漏洞可能与本次事故有关。

--国际刑事警察组织称，至少有两个记录在案的遗失或被盗护照被乘客冒用，且正在“检查其他可疑护照”。

--马来西亚国家新闻机构援引内务部长Ahmad Zahid Hamidi的话称，使用被盗欧洲护照的乘客是亚洲人面孔。

--一名在马来西亚参与调查的消息人士对路透表示，调查人员缩小调查范围，重点调查客机在飞行中解体的可能性。

--越南海军飞机在该国南部以外海域发现疑似属于失联客机的物体。但由于天太黑而无法辨认。上午更多飞机被派往该海域进行调查。(完)