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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 10:14 BJT

重发-《香港重要政经日程》--3月10日-3月17日

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================== 今日重要政经消息=================

*3月10日（周一）

--11:30 华润水泥 全年业绩发布会。

================== 近期重要政经消息=================

3月11日（周二）

-- 港机工程 公布全年业绩。

-- 五矿资源 公布全年业绩。

-- 中国旺旺 公布全年业绩。

3月12日（周三）

-- 国泰航空 公布全年业绩。

3月13日（周四）

-- 新丰泰集团 首日挂牌。

-- 瀚华金控 首日挂牌。

-- 海昌控股 首日挂牌。

-- 阳光100 首日挂牌。

-- 太古股份 公布全年业绩。

-- 太古地产 公布全年业绩。

-- 中国海外 公布全年业绩。

-- 中国平安 公布全年业绩。

3月14日

--10:00 物美商业 在中国举行股东特别大会。

-- 公布截至2月底止外汇基金境外资产数字。

--11:15 远洋地产 全年业绩发布会。

*3月17日（周一）

--10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。

-- 中国建筑国际 公布全年业绩。

-- 361度 公布全年业绩。

-- 白云山 公布全年业绩。

-- 时富金融服务集团 公布全年业绩。

-- 中国铝罐 公布全年业绩。

-- 中国奥园 公布全年业绩。

-- 龙源电力 公布全年业绩。

-- 华润电力 公布全年业绩。

-- 中国新城镇 公布全年业绩。

-- 花样年控股 公布全年业绩。

-- 金鹰商贸集团 公布全年业绩。

-- 广州广船国际股份 公布全年业绩。

-- 大酒店 公布全年业绩。

-- 嘉里建设 公布全年业绩。

-- 合景泰富 公布全年业绩。

-- 理文造纸 公布全年业绩。

-- 港华燃气 公布全年业绩。

-- 万达商业地产 公布全年业绩。

-- 浙江沪杭甬 公布全年业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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