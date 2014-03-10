重发-《香港重要政经日程》--3月10日-3月17日

港报社评：特赦言论粗疏草率，和解须通盘思考定策--明报4月19日

民主党主席胡志伟建议特首运用权力，特赦占领行动所有参与者，同时赦免「七警」和退休警司朱经纬，公民党党魁杨岳桥就此认同并附议。建议被形容为「大和解方案」，惟所获得回响，可以说劣评如潮，不仅备受建制阵营批评，泛民阵营内部多持异议，法律界则指为不符合法律精神，有违司法独立原则等。从各方反应看来，有关建议夭折是意料中事。香港确实需要朝野和解，终止内耗空转状态，否则只会继续沉沦；今次胡、杨二人焦头烂额，只是因为太过粗疏草率，期望有心人勿因而气馁，构思提出可行方案和做法，使香港有机会达至真正和解，重回正轨。