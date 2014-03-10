重发-《香港重要政经日程》--3月10日-3月17日

港报社评：英提前大选，会否再现黑天鹅？--经济日报4月19日
英国首相文翠珊突宣布提前大选，镑滙昨急跌后V形反弹，反映市场对执政保守党能赢大选没悬念，而大选结果其实对脱欧谈判影响不大，因为英国谈判筹码不多，难以扭转劣势。
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================== 今日重要政经消息=================
*3月10日（周一）
--11:30 华润水泥 全年业绩发布会。
================== 近期重要政经消息=================
3月11日（周二）
-- 港机工程 公布全年业绩。
-- 五矿资源 公布全年业绩。
-- 中国旺旺 公布全年业绩。
3月12日（周三）
-- 国泰航空 公布全年业绩。
3月13日（周四）
-- 新丰泰集团 首日挂牌。
-- 瀚华金控 首日挂牌。
-- 海昌控股 首日挂牌。
-- 阳光100 首日挂牌。
-- 太古股份 公布全年业绩。
-- 太古地产 公布全年业绩。
-- 中国海外 公布全年业绩。
-- 中国平安 公布全年业绩。
3月14日
--10:00 物美商业 在中国举行股东特别大会。
-- 公布截至2月底止外汇基金境外资产数字。
--11:15 远洋地产 全年业绩发布会。
*3月17日（周一）
--10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。
-- 中国建筑国际 公布全年业绩。
-- 361度 公布全年业绩。
-- 白云山 公布全年业绩。
-- 时富金融服务集团 公布全年业绩。
-- 中国铝罐 公布全年业绩。
-- 中国奥园 公布全年业绩。
-- 龙源电力 公布全年业绩。
-- 华润电力 公布全年业绩。
-- 中国新城镇 公布全年业绩。
-- 花样年控股 公布全年业绩。
-- 金鹰商贸集团 公布全年业绩。
-- 广州广船国际股份 公布全年业绩。
-- 大酒店 公布全年业绩。
-- 嘉里建设 公布全年业绩。
-- 合景泰富 公布全年业绩。
-- 理文造纸 公布全年业绩。
-- 港华燃气 公布全年业绩。
-- 万达商业地产 公布全年业绩。
-- 浙江沪杭甬 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
英国首相文翠珊突宣布提前大选，镑滙昨急跌后V形反弹，反映市场对执政保守党能赢大选没悬念，而大选结果其实对脱欧谈判影响不大，因为英国谈判筹码不多，难以扭转劣势。
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
民主党主席胡志伟建议特首运用权力，特赦占领行动所有参与者，同时赦免「七警」和退休警司朱经纬，公民党党魁杨岳桥就此认同并附议。建议被形容为「大和解方案」，惟所获得回响，可以说劣评如潮，不仅备受建制阵营批评，泛民阵营内部多持异议，法律界则指为不符合法律精神，有违司法独立原则等。从各方反应看来，有关建议夭折是意料中事。香港确实需要朝野和解，终止内耗空转状态，否则只会继续沉沦；今次胡、杨二人焦头烂额，只是因为太过粗疏草率，期望有心人勿因而气馁，构思提出可行方案和做法，使香港有机会达至真正和解，重回正轨。