金属期市：沪铜跌5%至逾四年低点，因中国贸易数据疲弱引发疑虑

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透悉尼3月10日 - 上海期铜周一触及5%的跌停板，至逾四年低点，之前中国公布贸易数据疲弱，助燃对其金属行业的担忧。上周中国出现国内首支债券违约。
0130GMT，上海期货交易所主力5月期铜合约 跌5%至每吨46,670元人民币(7,600美元)，为2009年9月以来最低。
伦敦金属交易所三个月期铜合约 下挫1.1%至每吨6,709美元。该合约稍早低见6,708美元，为2013年6月25日以来最低。
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。