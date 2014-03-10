版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 10:01 BJT

金属期市：沪铜跌5%至逾四年低点，因中国贸易数据疲弱引发疑虑

路透悉尼3月10日 - 上海期铜周一触及5%的跌停板，至逾四年低点，之前中国公布贸易数据疲弱，助燃对其金属行业的担忧。上周中国出现国内首支债券违约。

0130GMT，上海期货交易所主力5月期铜合约 跌5%至每吨46,670元人民币(7,600美元)，为2009年9月以来最低。

伦敦金属交易所三个月期铜合约 下挫1.1%至每吨6,709美元。该合约稍早低见6,708美元，为2013年6月25日以来最低。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐