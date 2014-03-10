两会专访：中国仍受外资金融机构青睐，关注QE退出--上海银监局局长

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 今年外资金融机构整体仍在加大投资
* 其贷款放缓因需求减少及脱媒影响
* 外资行在华业务盈利状况较好
* 国内银行业应高度关注美国QE退出
作者 徐永
路透北京3月10日 - 中国上海银监局局长廖岷认为，中国市场对外资金融机构仍有较大的吸引力，短期内不会发生投资趋势的逆转。但国内银行业应高度关注美国缩减量化宽松（QE）政策的影响。
全国政协委员廖岷在两会期间接受路透专访时称，2014年外资行整体仍在加大在中国布局和投资。近年来其新增贷款减少是客户群差异、有效需求不足和直接融资发展等综合原因推动的，个别机构调整也是集团策略正常选择。
“当然我们的银行业机构确实应高度关注QE退出进展，及时分析退出对整体经济金融的影响，对银行的信贷质量，流动性及经营状况可能产生的影响，要未雨绸缪，充分准备。”他称。
对于美国退出QE预期带来的影响和冲击，廖岷认为应具体分析，流出的资金是短期套利资本，还是机构在中国的中长期的投资。中国作为全球第二大经济体，能以7%以上的增长速度继续增长，这必然有很多投资的机会。
伴随着美联储削减购债计划和中国经济减速等原因，外资金融机构近年来呈现了贷款新增减少，和个别机构收缩在中国业务的状况。
中国央行数据显示，外资金融机构2013年人民币贷款仅新增386亿元人民币，此前三年分别为777、779亿和1,628亿。金融危机后外资行的人民币贷款曾经底部反弹，不过去年再次出现较大下降。
另外近年来，外资行频发出售在中国金融股权或关闭业务单元的举动。去年底，汇丰宣布将其持有的上海银行全部股权出售给西班牙桑坦德银行，此前德意志银行也陆续关闭在中国的零售业务支行。
不过据廖岷介绍，2013年上海辖内外资银行资产余额同比增长13.3%，超过同期中资银行8.4%的资产增速。
2014年上海的外资法人银行拟开设分支机构的数量达到100家，一些来自新兴经济体的银行，也陆续向上海银监局表达了新设代表处的意愿。
截至2013年，上海有外资法人银行22家、外资银行分行73家、外资银行支行106家，是外资银行在中国布局最密集的城市之一。
**需求减少及脱媒影响贷款规模**
廖岷认为，外资行在中国贷款的减少，有上海经济率先转型，银行业整体面临的信贷有效需求不足的原因，这也影响了外资行的贷款拓展；另外作为金融业发展程度较高的城市，直接融资等的发展，也影响了贷款在整体信用投放中的占比。
截至2013年末,上海银行业各项贷款余额4.5万亿元，同比增长8.16%；而全国的数据是，年末本外币贷款余额76.63万亿元，同比增长13.9%。上海的贷款增速低于全国水平。
另外，2013年银行业人民币贷款占社会融资规模的比例为51.4%，而上海2013年新增7,964亿元人民币的社会融资规模中，人民币贷款的占比不到四成。
至于信贷有效需求不足，廖岷指出，上海经济转型中基础设施等大项目投资在减少，另外一些制造业也在迁往中西部，这都对传统信贷需求新增产生了压力。
事实上，由于信贷增速的降低，上海银行业整体的利润在2013年出现了下滑，这对银行业资产结构的转型提出了现实的压力。
但外资银行盈利能力近年来在不断提升,汇丰、渣打、花旗、东亚四大行2013年盈利合计70.78亿元，是2007年的1.63倍，高于同期资产1.07倍的增速。
这显示了中外资的资产结构的差异，比如外资行的业务更多集中在金融市场交易，衍生业务，现金管理，资产管理，贸易融资和供应链融资等，2013年全国外资银行衍生品交易名义本金占全国银行业的比重达到34.11%。
"反过来也说明了，目前外资行在中国的盈利状况是较好的，一些机构在中国盈利在其集团盈利中的占比在继续提升，不可能放弃中国市场。"他说。
**个别机构调整策略不影响整体**
至于个别外资金融机构投资及业务调整，廖岷认为，这是机构执行集团策略，不代表整体外资行的策略。但另一方面，很多外资行在中国业务成为集团业务的重要新增长点的来源，这是不争的事实。
以较早成立法人机构的东亚银行为例，2008年中国区的除税前盈利14.84亿港元，直接弥补了当年香港地区超过18亿港元的亏损，并推动集团当年盈利正增长。东亚银行中国区资产在集团的占比也从2008年的33%,提高到2012年末的48%。
上海银监局数据显示，首批在中国成立法人银行的四家外资银行，2013年末的资产总额已经达到9,700亿元，比2007年成立之初时，增长了1.07倍。
他认为，外资金融机构在中国的投资形式，可以是股权投资；也可以新设投资，布局物理网点，使在中国业务成为集团策略的有机组成部分，这个过程中，根据实际情况进行一些投资和策略的调整，不会影响整体投资中国的信心。
以自贸区为例，目前已有九家外资行在自贸区设立了支行，11家准备设立支行，还有一批在进行可行性的研究。
“事实上，从外资行的不良率来看，健康度也是不错的，而且在衍生业务，财富管理业务等方面的经验，也是目前中资银行转型可以借鉴的。”他认为。
至于目前外资行在中国银行业的资产占比持续低于2%的状况，他认为首先中资银行近年来背靠国内经济，资产扩张速度整体较快，外资行在一个新进市场里，如果要扩大资产占比，就需要以更快的速度扩张，这实际上不一定是健康的。目前的业务增速是符合实际的。
至于占比下降的问题，要看到外资行的差异化策略，除了传统存贷款外，有很多轻资产业务，这样表现在资产占比虽然不高，但盈利可观，这其实是中资银行后面转型的方向。
“外资行在合规意识，高端财富管理及衍生业务，及资产质量和整体健康度方面都有优势，我整体看好外资行在国内的发展。”他表示。（完） (审校 黄凯)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较