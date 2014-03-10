澳洲经济指标总览--3月10日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月3日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差14.33 顺差4.68 出口(较前月) ＋4% ＋4% 进口(较前月) ＋1% ＋2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 4月3日 (较前月) 1月 +1.2% +0.5% 就业市场(经季节调整) 3月13日 就业人口(较前月变动,万人) 1月 -0.37 -2.30 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.71 -3.21 失业率 6.0% 5.8% 就业参与率 64.5% 64.5% 消费者物价指数(CPI) 4月23日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.8% +1.2% (较上年同期) +2.7% +2.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.9% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.9% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.4% 国际贸易价格指数 5月1日 进口物价(较前季) 第四季 -0.6% +6.1% 出口物价(较前季) -0.5% +4.2% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月3日 经常帐收支 第四季 赤字101 赤字127 商品与服务贸易收支 顺差2.47 逆差25.74 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月4日 (较前季) 第四季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.8% +2.3% (完)