《港交所CEO专栏》系好“安全带”，迎接人民币双向波动时代

（以下内容为港交所 行政总裁李小加最新专栏）

在过去几周里，人民币汇率的走势恐怕让不少的投资者和进出口商都心跳加速。2月中旬以来，人民币兑美元汇率连续多天跳水，在短短三周之内曾经下跌1.4%，创下2005年人民币汇率改革启动以来的最大跌幅，引发了全球市场的各种揣测和联想。

人民币汇率为何突然走软？这究竟意味着什么？这是很多人都在关心的问题。在我看来，第一个问题其实并不重要，重要的是第二个问题。无论是什么原因导致了人民币汇率过去几周过山车式的运动，有一点是非常确定的：人民币汇率单边上扬的时代已经一去不复返了，管理人民币汇率风险的需求会日趋紧迫。随着人民币国际化的进程不断推进，越来越多国家和地区接受和使用人民币，参与人民币汇率市场博弈的供求方将日渐增多，人民币汇率的波动风险势必增加。

实际上，在过去几年中，人民币国际化加速的迹象十分明显，人民币早已不是只在中国流通的货币。国际清算银行最新调查报告显示，2013年人民币在全球的交易额已经排名第九。香港的人民币业务发展尤为迅猛，人民币存款和结算金额均出现激增。在2010年，香港的人民币存款总额还仅有600多亿元，今年1月已经增加至8,930亿元。香港银行自2009年开始接受人民币贸易结算，在短短几年内，经香港处理的人民币贸易结算总额已经攀升至2013年的3.8万亿元。

随着人民币越来越普及，伦敦、新加坡及台北等城市近期也争相发展人民币产品，有意转型为离岸人民币中心。香港在几年前就未雨绸缪，早早做好基础设施方面的配套，抓紧人民币国际化带来的机遇。以香港交易所为例，我们在2011年已开通人证港币交易通，以方便企业在香港以人民币发行股票；2012年我们推出了全球首只人民币可交收货币期货合约。目前在香港交易所旗下市场交易的人民币计价产品已经达到112只。

今天，我们早期所做的准备工作已初见成效，最明显的例子就是人民币货币期货。自2012年推出以来，香港交易所的人民币货币期货成交量和持仓量一直稳步增长。上个月，人民币货币期货的日均成交量创下了1,461张合约（名义金额为1.46亿美元）的新高，较2012年的日均成交量增长五倍。2月25日，人民币货币期货的成交合约张数创下了5,970张（名义金额为5.97亿美元）的最高纪录。与此同时，人民币期货未平仓合约数量也增长了六倍多，在2月14日创下了23,887张（名义金额为24亿美元）的新高。随着越来越多投资者意识到人民币汇率不再只涨不跌，他们管理外汇及利率风险的需求将与日俱增，尤其那些是以人民币进行结算或投资业务的公司。

去年11月，中国领导人在十八大三中全会上明确提出了“让市场在资源配置中起决定性作用”的改革思路，具体落实到金融改革方面，中国将完善人民币汇率市场化形成机制，加快实现人民币资本项目可兑换。我们预计未来数月内人民币的国际化将进一步提速。对于我们来说，这既是机遇，也是挑战。在人民币离岸业务的竞争中，要想持续领先，我们就必须与时俱进，提供满足市场需求的多种风险管理工具。

因此，我们最近正在筹备多项工作计划。例如，在收市后期货交易时段新增人民币货币期货交易，近期已获香港证监会批准，预计在4月7日即可推出。开通这一时段的人民币货币期货交易，有助位于欧美洲时区的投资者利用这一产品管理人民币汇率风险。

而且，我们正在研究延长人民币期货的合约期，以方便投资者做更长线的风险管理。日后的计划还包括将合约期延长至超过16个月、推出人民币货币期权以及进一步延长收市后期货交易时段。另外，我们日前宣布推出内地市场数据枢纽，这是我们首个在中国内地的基础设施据点，目前会先向内地的客户提供指数和证券市场数据，今年稍后将再加入衍生产品市场数据。

最后，我们在人民币业务方面的准备工作已延伸至场外交易的衍生品领域。去年我们推出了场外结算公司，场外结算公司现已开始为单一货币利率掉期合约、单一货币基准掉期合约、不交收利率掉期合约及不交收远期外汇合约进行结算，在另一领域为投资者管理人民币相关汇率、利率风险提供服务和支持。

多年以来，人们一直认为人民币被低估了。自2005年中国启动人民币汇率改革以来，尽管人民币汇率偶有波动，市场一直预期人民币将持续升值，几乎没有贬值的风险。但是，最近两周的市场走势确实给我们上了一堂生动的风险教育课--没有什么是恒久不变的，人民币汇率不可能只涨不跌。

在人民币汇率双向波动的时代，所有人民币用家和投资者都需要系好“安全带”，做足汇率风险管理。我们的人民币货币期货产品，恰好为这类风险管理提供了工具。我们已经朝正确的方向踏出了第一步，不过，这还远远不够，随着人民币逐渐走向海外，市场需要更加丰富的人民币计价产品。未来，我们将继续努力，锐意进取，密切关注市场需求，准备好迎接人民币国际化带来的各种机遇。（完）

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