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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 10:18 BJT

台湾股市：因中国贸易数据欠佳而下跌，电子和金融类股走低

路透台北3月10日 - 台湾股市周一早盘下跌0.7%，与其他亚洲股市走势一致，因中国大陆贸易数据令人失望。

截止0152 GMT，加权股价指数 跌61.20点至8,652.76点。市场上周五收平，上周稍早曾录得逾两年半高点。

周六发布的中国贸易数据大幅逊于预期，令人担忧该国经济增长放缓。

主要分项指数大多走低，电子类指数 和金融保险类指数 分别下滑0.84%和0.68%。

日月光 和台积电 分别下挫2.16%和1.75%。

营建类指数 则上扬0.24%。(完)
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