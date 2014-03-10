东南亚个股：马来西亚航空股价跌至纪录低点，此前旗下一客机失踪

路透吉隆坡3月10日 - 马来西亚航空(MAS)股价周一跌至纪录低点，此前其旗下的一架波音777客机周末失踪。

马来西亚航空股价开盘重挫近18%，但0123GMT回升至0.23马币(林吉特)。

MAS在2013年净亏损11.7亿林吉特(3.5912亿美元)。由于客机失踪事件，其声誉可能面临打击，尽管其拥有良好的安全纪录。

按市值计，MAS是马来西亚第二大航空公司，仅次于亚洲航空(AirAsia) 。

马来西亚航空公司从吉隆坡飞往北京的MH370航班起飞不到一小时即失去通讯联络，机上有239人。更多相关报导，请点击 。

该航空从吉隆坡国际机场起飞。机场运营方Malaysia Airports Holdings 股价跌2.39%至8.18林吉特。

0104GMT，亚洲航空跌1.19%至2.49林吉特。

马来西亚指标股指 走低0.61%。(完)