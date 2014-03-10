台湾汇市：台币盘初实质交易走弱，因韩元等主要亚币表现不佳

路透台北3月10日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易回吐上周升幅，略略趋弱。美国2月非农就业数据优于预期，令国际美元自低点反弹，尽管幅度不大，已令此前强升一个波段的主要亚币出现获利了结卖压。台币随韩元 走弱，但仍在大区间内位移。

汇银人士指出，非农的不确定性因素消除，让国际美元略回升，市场藉机修正上周偏升的亚币走势，但后市并不明显，仍等待更多经济数据确认方向。在此之前台币仍将在2月以来的既有区间内波动，但本周要测试30.200的机会暂时不大。

“韩元和人民币早盘都弱，台币就跟一下。”一位本地银行交易人士表示。

交易员指出，早盘见进口商及外资美元买盘，台股也随区域股市走弱，本周台币要回升恐怕得看股市脸色，除非台股在本周再度走高，才有机会再吸引一波外资汇入，否则台币仍在2月以来的30.200-30.350大区间里波动，不会脱离太远。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.280-30.295，上日台币实质交易区间主要在30.238-30.262。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币折价幅度较上日尾盘略有收敛；一个月远汇报价 早盘在30.275/30.285左右，上日纽约盘收在30.225。

交易员观察市场最新动态：

* 美元指数 自底部略有回升，但幅度不大

* 韩元及人民币 早盘均走弱，台币随之同向

* 早盘见进口商及外资的美元买盘，打压台币表现

* 出口商仍观望，但预期台币在30.300弱方美元抛汇将渐浮现

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.270-30.310

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