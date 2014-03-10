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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 10:29 BJT

台湾债市：主要公债殖利率盘初微扬，反应美非农就业数据优于预期

路透台北3月10日 - 台湾主要公债殖利率周一盘初小幅走扬。交易员表示，由于美国非农就业数据增幅超乎预期，带动台债主流券殖利率随美债走高，今日台债主流券殖利率料区间偏升。

交易员认为，周一台债例行性交投较为清淡，稍有压抑今日主流券殖利率弹幅，令主流券在现有区间窄幅偏升，而下周五(21日)即将公布发债计画，市场观望气氛仍在，短线主流券殖利率料区间整理的可能性性较高。

“多空在这里都没着力点，没有持续性的题材。”一位证券商台债交易员说。

他指出，市场多数静待下周发债计画出炉，关注10年券增额发行状况，短线台债料仅随美债窄幅上下波动。

本地时间10:06，台股加权股价指数 下跌0.6%报8,666.93点。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.095-1.115%

* 10年公债103/6：1.595-1.615%

本地时间10:16时最新报价：

* 五年公债103/4 殖利率升0.43基点至1.1005%

* 10年公债103/6 殖利率升0.99基点报1.6035%。

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--表格：美国2月非农就业岗位增加17.5万个，失业率为6.7% (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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