《图表新闻》就实质有效汇率而言，许多新兴市场货币仍被高估

路透伦敦3月7日 - 最近几个月新兴市场货币大跌，但将通胀和贸易伙伴国汇率纳入考量时，俄罗斯卢布及巴西雷亚尔等许多货币似乎仍被高估。

将一些货币的实质有效汇率(REER)进行对比发现，尼日利亚货币奈拉汇率相较于其10年均值最被高估。南非兰特、土耳其里拉和阿根廷披索汇率是最被低估的。

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(link.reuters.com/vuf47v)

实质有效汇率是一种货币对一篮子贸易伙伴国货币的加权均值，而且经过通胀调整。其通常被用来决定一种汇率是被高估还是低估，国际货币基金组织(IMF)的研究指出，过去的经历显示，实质有效汇率一直是能够暗示金融危机即将到来的有用指标。

近期俄罗斯卢布跌至纪录低位，但仍较其长期均值高出近10%。

许多经济体在出口方面变得更有竞争力之前，他们的本币似乎仍有下跌空间。

“卢布仍被温和高估，在实质有效汇率方面，其交投水准更接近台币和坡元等质量较高的货币，而不像资本外流数量超过经常帐盈余的货币，”瑞银策略师Manik Narain称，“但有证据显示印度卢比和土耳其里拉汇率正在调整。”

印度卢比较实质有效汇率10年均值低15%，土耳其里拉则是低了20%。

Lombard Odier策略师Salman Ahmed称，上述汇率贬值与1990年代危机大相径庭，当时多数新兴货币与美元汇率挂钩。

“许多货币已经产生了波动，”Ahmed称，“而这次汇率具有弹性的货币可以吸收冲击，而且已经历了调整。”(完)