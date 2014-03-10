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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 10:33 BJT

韩国股市：下滑至一周低点，受中国疲弱经济数据和乌克兰局势拖累

”中国数据让投资者保持警惕，因为什么事都不会一直好下去。"IBK Securities策略师Seo Dong-pil说。

Bookook Securities分析师Kim Sung-hwan认为，本周交易将会迟滞，因投资者静待美国联邦储备理事会(美联储)下周会议。

Lotte Chemical Corp 暴跌5.2%，因券商报告称该公司将公布逊于预期的第一季财报。(完)
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