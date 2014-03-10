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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 16:33 BJT

表格：瑞士1月零售销售较上年同期上升0.3%

路透苏黎世3月10日 - 瑞士联邦统计局周一公布，2014年1月实质零售销售较上年同期上升0.3%。

经季节调整的1月零售销售较前月下滑1.8%。

经通胀调整年变动率

1月 12月

总计 0.3 2.5

扣除燃料的销售 0.5 2.6

食品、饮料和烟草 1.2 0.1

非食品销售 -0.2 3.3(完)

(编译 石冠兰 审校 高琦)
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