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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 10:35 BJT

《中国新股申购资金情况一览表》--3月10日

申购日 简称  　发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
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  2/11  东易日盛   3,121.0119  21.00      0.649        792.09          801.96    2/14
  2/11  登云股份   2,300       10.16      0.456        383.07          391.31    2/14
  2/11  岭南园林   2,143       22.32      0.577        497.01          510.89    2/14 
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                                                       1,672.17        1,704.16
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　1/24  海天味业   7,485       51.25      2.766        832.07          913.56    1/29 
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                                                       832.07          913.56    
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  1/21  博腾股份   2,725       25.10      1.554        352.05          362.84    1/24
  1/21  东方网力   1,470.25    49.90      2.231        131.57          163.95    1/24 
  1/21  绿盟科技   2,115       41.00      2.028        171.05          186.96    1/24
  1/21  光环新网   1,364.5     38.30      1.541        203.50          209.47    1/24
  1/23  晶方科技   5,667.4239  19.16      1.319        658.62          686.66    1/28
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                                                       1,516.79        1,609.88 
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  1/16  金一文化   4,181.25    10.55      1.198         220.99          229.75    1/21 
  1/16  创意信息   1,428.75    18.11      1.080         143.79          153.90    1/21
  1/16  欣泰电气   2,144.5     16.31      1.449         144.87          152.99    1/21
  1/16  赢时胜     1,385       21.58      2.421          61.72           76.98    1/21
  1/17  欧浦钢网   3,752.75    18.29      2.043         134.36          147.06    1/22
  1/17  易事特     2,239       18.40      1.617         203.80          220.03    1/22
  1/17  鼎捷软件   3,000       20.77      2.591         144.29          166.72    1/22
  1/17  金贵银业   5,719.2116  14.35      2.564         128.05          147.12    1/22
  1/17  陕西煤业   100,000      4.00　　　4.870　       123.20          169.05    1/22
  1/17  溢多利     1,145       27.88　　　1.734         110.43          119.69    1/22
  1/17  安硕信息   1,718       23.40      1.876         128.60          137.00    1/22
  1/17  牧原股份   6,050       24.07      2.581         225.66          244.92    1/22
  1/20  友邦吊顶   1,310       28.02      2.095          87.59           98.38    1/23
  1/20  麦趣尔     2,290       25.38      2.227         156.55          166.84    1/23
  1/20  金轮股份   3,360        7.18      2.033          93.39          100.58    1/23 
  1/20  金莱特     2,335       13.38      2.098         112.83          122.23    1/23
  1/20  跃岭股份   2,500       15.36      1.767         130.37          141.17    1/23
  1/20  东方通     1,285.8296  22.00      1.043         217.05          226.62    1/23
  1/20  斯莱克     1,330.9247  35.15      1.647         170.47          184.99    1/23
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                                                      2,738.01        3,006.02 
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  1/13  安控股份   1,345       35.51      2.104         128.92          142.59    1/16
  1/13  全通教育   1,630       30.31      1.679         176.58          188.98    1/16
  1/13  思美传媒   2,132.9878  25.18      1.147         373.81          385.47    1/16
  1/13  天赐材料   3,010.5     13.66      1.284         255.83          305.30    1/16
  1/13  光洋股份   3,320       11.88      1.833         171.66          182.98    1/16
  1/13  应流股份   8,001        8.28      1.791         184.97          207.16    1/16
  1/15  鹏翎股份   2,220       19.58      1.891         115.34          123.71    1/20
  1/15  扬杰科技   2,060       19.5       1.383         232.35          241.90    1/20
  1/15  汇中股份   1,200       39.89      2.490         115.36          126.85    1/20
  1/15  汇金股份   1,547.5     18.77      1.287         180.57          184.57    1/20
  1/15  恒华科技   1,208       43.21      2.049         127.28          153.43    1/20
  1/15  众信旅游   1,457.5     23.15      1.083         218.12          236.44    1/20
  1/15  贵人鸟     8,900       10.60      2.287         206.25          241.63    1/20
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                                                      2,487.04        2,721.01
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  1/8   新宝股份　 7,600　     10.50      1.049         532.44          553.81    1/13
  1/8   我武生物　 2,525       20.05      0.568　　　　 712.60          727.84    1/13
  1/9   楚天科技   1,824.9813  40.00      1.403         312.28          328.00    1/14
  1/9   纽威股份　 8,250       17.66      1.774         410.65          456.87    1/14
  1/10  天保重装   2,570       12.00      1.233         194.48          200.00    1/15
  1/10  炬华科技   1,988       55.11      2.249         292.28          332.68    1/15
  1/10  良信电器   2,154       19.10      1.426         173.13          183.37    1/15
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                                                      2,627.86         2,782.57

 (发稿 张晓翀；审校　林琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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