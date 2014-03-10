《中国新股申购资金情况一览表》--3月10日

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 ===================================================================================== 2/11 东易日盛 3,121.0119 21.00 0.649 792.09 801.96 2/14 2/11 登云股份 2,300 10.16 0.456 383.07 391.31 2/14 2/11 岭南园林 2,143 22.32 0.577 497.01 510.89 2/14 ------------------------------------------------------------------------------------ 1,672.17 1,704.16 ===================================================================================== 1/24 海天味业 7,485 51.25 2.766 832.07 913.56 1/29 ------------------------------------------------------------------------------------ 832.07 913.56 ===================================================================================== 1/21 博腾股份 2,725 25.10 1.554 352.05 362.84 1/24 1/21 东方网力 1,470.25 49.90 2.231 131.57 163.95 1/24 1/21 绿盟科技 2,115 41.00 2.028 171.05 186.96 1/24 1/21 光环新网 1,364.5 38.30 1.541 203.50 209.47 1/24 1/23 晶方科技 5,667.4239 19.16 1.319 658.62 686.66 1/28 ------------------------------------------------------------------------------------- 1,516.79 1,609.88 ===================================================================================== 1/16 金一文化 4,181.25 10.55 1.198 220.99 229.75 1/21 1/16 创意信息 1,428.75 18.11 1.080 143.79 153.90 1/21 1/16 欣泰电气 2,144.5 16.31 1.449 144.87 152.99 1/21 1/16 赢时胜 1,385 21.58 2.421 61.72 76.98 1/21 1/17 欧浦钢网 3,752.75 18.29 2.043 134.36 147.06 1/22 1/17 易事特 2,239 18.40 1.617 203.80 220.03 1/22 1/17 鼎捷软件 3,000 20.77 2.591 144.29 166.72 1/22 1/17 金贵银业 5,719.2116 14.35 2.564 128.05 147.12 1/22 1/17 陕西煤业 100,000 4.00 4.870 123.20 169.05 1/22 1/17 溢多利 1,145 27.88 1.734 110.43 119.69 1/22 1/17 安硕信息 1,718 23.40 1.876 128.60 137.00 1/22 1/17 牧原股份 6,050 24.07 2.581 225.66 244.92 1/22 1/20 友邦吊顶 1,310 28.02 2.095 87.59 98.38 1/23 1/20 麦趣尔 2,290 25.38 2.227 156.55 166.84 1/23 1/20 金轮股份 3,360 7.18 2.033 93.39 100.58 1/23 1/20 金莱特 2,335 13.38 2.098 112.83 122.23 1/23 1/20 跃岭股份 2,500 15.36 1.767 130.37 141.17 1/23 1/20 东方通 1,285.8296 22.00 1.043 217.05 226.62 1/23 1/20 斯莱克 1,330.9247 35.15 1.647 170.47 184.99 1/23 ------------------------------------------------------------------------------------ 2,738.01 3,006.02 ==================================================================================== 1/13 安控股份 1,345 35.51 2.104 128.92 142.59 1/16 1/13 全通教育 1,630 30.31 1.679 176.58 188.98 1/16 1/13 思美传媒 2,132.9878 25.18 1.147 373.81 385.47 1/16 1/13 天赐材料 3,010.5 13.66 1.284 255.83 305.30 1/16 1/13 光洋股份 3,320 11.88 1.833 171.66 182.98 1/16 1/13 应流股份 8,001 8.28 1.791 184.97 207.16 1/16 1/15 鹏翎股份 2,220 19.58 1.891 115.34 123.71 1/20 1/15 扬杰科技 2,060 19.5 1.383 232.35 241.90 1/20 1/15 汇中股份 1,200 39.89 2.490 115.36 126.85 1/20 1/15 汇金股份 1,547.5 18.77 1.287 180.57 184.57 1/20 1/15 恒华科技 1,208 43.21 2.049 127.28 153.43 1/20 1/15 众信旅游 1,457.5 23.15 1.083 218.12 236.44 1/20 1/15 贵人鸟 8,900 10.60 2.287 206.25 241.63 1/20 -------------------------------------------------------------------------------------- 2,487.04 2,721.01 ====================================================================================== 1/8 新宝股份 7,600 10.50 1.049 532.44 553.81 1/13 1/8 我武生物 2,525 20.05 0.568 712.60 727.84 1/13 1/9 楚天科技 1,824.9813 40.00 1.403 312.28 328.00 1/14 1/9 纽威股份 8,250 17.66 1.774 410.65 456.87 1/14 1/10 天保重装 2,570 12.00 1.233 194.48 200.00 1/15 1/10 炬华科技 1,988 55.11 2.249 292.28 332.68 1/15 1/10 良信电器 2,154 19.10 1.426 173.13 183.37 1/15 ------------------------------------------------------------------------------------- 2,627.86 2,782.57 (发稿 张晓翀；审校 林琦)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较