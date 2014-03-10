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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 17:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月10日

路透伦敦3月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           265,400           -3,600
    锡             9,205             +100
    铅           203,800             -175
    锌           792,375          +16,375
    铝         5,285,700           -7,500
    镍           271,200             +576
    铝合金        54,760             持平
    NASAAC        76,700              -80
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品  库存数据          库存分布                品种     库存数据         库存分布
 种                                                                      
 铜  MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅       MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡       MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA    MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 李春喜 审校 艾茂林)
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