中国新债：进出口行周四发至多200亿债，含六个月贴现及一和五年固息

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透上海3月10日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(13日)招标发行总额至多200亿元人民币金融债，其中含有不超60亿元的六个月期贴现金融债，及一年和五年固息债，发行规模均为不超70亿元。
三期新债具体发行条款如下：
第16期 第17期 第18期
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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 70亿元
期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息
招标时间 3月13日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一利率中标
（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）
缴款日/起息日 3月17日 3月18日 3月21日
分销期 3月13日至3月17日 3月13日-3月18日 3月13日-3月21日
上市日 3月19日 3月20日 3月27日
基本承销额 无
发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。