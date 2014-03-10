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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 10:51 BJT

中国新债：进出口行周四发至多200亿债，含六个月贴现及一和五年固息

路透上海3月10日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(13日)招标发行总额至多200亿元人民币金融债，其中含有不超60亿元的六个月期贴现金融债，及一年和五年固息债，发行规模均为不超70亿元。

三期新债具体发行条款如下：

第16期 第17期 第18期

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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 70亿元

期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息

招标时间 3月13日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一利率中标

（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月17日 3月18日 3月21日

分销期 3月13日至3月17日 3月13日-3月18日 3月13日-3月21日

上市日 3月19日 3月20日 3月27日

基本承销额 无

发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%

--------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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