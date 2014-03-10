《投资焦点》新兴市场面临利差交易解除的阵痛

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
截至去年底，中国国内的债市规模为9.3万亿(兆)元人民币(1.5万亿美元)，但民间信用市场的真实规模仍不清楚。
这些资金中有一部分是从海外融资。2013年底，位于香港的银行净贷款规模增至相当于香港本地生产总值(GDP)的148%，而2007年该比例仅为18%。
为吸引外国投资者而设计的人民币计价点心债，在仅仅三年多时间内就发展为超过6,000亿元人民币的市场。点心债主要在香港发行交易。
“中国信托业可能产生展期风险，这将逆转中国套利交易暴饮暴食的情况，但融资中有部分是源自海外，”美银美林在一份客户报告中指出。
信用风险也在攀升。中国上海超日太阳能科技股份有限公司 违约，是公司债市场中首个付息债务违约事件。
若出现美国收益率走高、信托产品监管收紧、人民币进一步升值或走势震荡，都可能触发中国套利交易的解仓。
“有臆测认为他们在清理投机客，” T Rowe Price新兴债券投资专家Jeff Kalinowski称。“普遍的看法是自由化将带来更大波动性。这将减少套利押注。”(完) (编译 朱晓军/于春红/张若琪/许娜/石冠兰 审校 田建华/艾茂林/张明钧/王翔琼)
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团