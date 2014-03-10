《投资焦点》新兴市场面临利差交易解除的阵痛

截至去年底，中国国内的债市规模为9.3万亿(兆)元人民币(1.5万亿美元)，但民间信用市场的真实规模仍不清楚。

这些资金中有一部分是从海外融资。2013年底，位于香港的银行净贷款规模增至相当于香港本地生产总值(GDP)的148%，而2007年该比例仅为18%。

为吸引外国投资者而设计的人民币计价点心债，在仅仅三年多时间内就发展为超过6,000亿元人民币的市场。点心债主要在香港发行交易。

“中国信托业可能产生展期风险，这将逆转中国套利交易暴饮暴食的情况，但融资中有部分是源自海外，”美银美林在一份客户报告中指出。

信用风险也在攀升。中国上海超日太阳能科技股份有限公司 违约，是公司债市场中首个付息债务违约事件。

若出现美国收益率走高、信托产品监管收紧、人民币进一步升值或走势震荡，都可能触发中国套利交易的解仓。

“有臆测认为他们在清理投机客，” T Rowe Price新兴债券投资专家Jeff Kalinowski称。“普遍的看法是自由化将带来更大波动性。这将减少套利押注。”(完) (编译 朱晓军/于春红/张若琪/许娜/石冠兰 审校 田建华/艾茂林/张明钧/王翔琼)