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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 11:00 BJT

《汇市简讯》日圆/韩元在技术支撑位形成偏多锤状型态

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* 蜡烛图(K线)周五在61.8%费波纳奇支撑位10.27形成偏多的锤状型态

* 可能已形成底部，预料从此处恢复涨势

* 应会很快再度测试10.75附近的阻力

* 日线若收在10.75上方，将有望上看更高目标

* 停止单可放心设于周五锤型低点下方

* 技术图表(link.reuters.com/bab57v)(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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