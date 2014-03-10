韩国汇市：韩元兑美元下滑，受中国经济放缓忧虑拖累

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
鉴于中国经济对亚洲的影响力，人民币今日大幅开低，拖累亚洲货币兑美元走跌。
“人民币兑美元下跌，带动一些离岸美元需求，但韩元兑美元汇率守在1,067附近，因人民币没有进一步波动，且缺乏出口商的美元抛盘，”一外汇交易员称。
韩国股市综合股指 跌0.9%，报1,957.53点。三年期韩债期货3月合约 持平于105.84。
0237GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,065.5 1,060.6
日圆/韩元 10.3347/436 10.3050
韩国公债期货 * 105.84 105.84
韩国综合股价指数 1,957.53 1,974.68
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 杜明霞/白云; 审校 张若琪/张涛)
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路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。