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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 11:04 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下滑，受中国经济放缓忧虑拖累

鉴于中国经济对亚洲的影响力，人民币今日大幅开低，拖累亚洲货币兑美元走跌。

“人民币兑美元下跌，带动一些离岸美元需求，但韩元兑美元汇率守在1,067附近，因人民币没有进一步波动，且缺乏出口商的美元抛盘，”一外汇交易员称。

韩国股市综合股指 跌0.9%，报1,957.53点。三年期韩债期货3月合约 持平于105.84。

0237GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,065.5 1,060.6

日圆/韩元 10.3347/436 10.3050

韩国公债期货 * 105.84 105.84

韩国综合股价指数 1,957.53 1,974.68

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 杜明霞/白云; 审校 张若琪/张涛)
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