离岸人民币：香港机管局称可能发行点心债，为第三条跑道筹资--报载

路透香港3月10日 - 香港经济日报周一报导，香港机场管理局称考虑发行点心债为扩建第三条跑道的经费筹资。

机管局行政总裁许汉忠向媒体指出，兴建第三条跑道及其他配套造价约需1,300亿港元，期望第三季前可完成财务研究，并提交政府考虑。

报导引述许他说，不会排除任何一种融资方法，包括机管局出资、借贷、发点心债、政府注资、用者自付等方式。发行点心债可以令市民参与机场发展，但最终需要政府拍板。

香港特区行政长官梁振英1月发表2014年施政报告时指出，香港国际机场将在未来几年饱和，急需兴建第三跑道，以维持枢纽地位和竞争力。目前规划工作正全面展开，争取于2023年落成启用。

香港政府此前表示，香港机场的客、货运量已迅速接近现行两条跑道的最高处理容量。若兴建第三跑道，每年可处理的飞机起降量将达62万架次，足以应付机场直到2030年的预测航空交通需求量。