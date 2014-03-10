离岸人民币：香港机管局称可能发行点心债，为第三条跑道筹资--报载

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港3月10日 - 香港经济日报周一报导，香港机场管理局称考虑发行点心债为扩建第三条跑道的经费筹资。
机管局行政总裁许汉忠向媒体指出，兴建第三条跑道及其他配套造价约需1,300亿港元，期望第三季前可完成财务研究，并提交政府考虑。
报导引述许他说，不会排除任何一种融资方法，包括机管局出资、借贷、发点心债、政府注资、用者自付等方式。发行点心债可以令市民参与机场发展，但最终需要政府拍板。
香港特区行政长官梁振英1月发表2014年施政报告时指出，香港国际机场将在未来几年饱和，急需兴建第三跑道，以维持枢纽地位和竞争力。目前规划工作正全面展开，争取于2023年落成启用。
香港政府此前表示，香港机场的客、货运量已迅速接近现行两条跑道的最高处理容量。若兴建第三跑道，每年可处理的飞机起降量将达62万架次，足以应付机场直到2030年的预测航空交通需求量。
2013年香港机场客运量逾5,990万人次，飞机起降量为37.2万架次，按年分别上升6.1%及5.8%，均创下年度纪录；货运量则同比增加2.4%至412万公吨。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。