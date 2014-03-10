中美关系：中美首脑通话，愿共同打击各种形式的恐怖主义

路透北京3月10日 - 中国国家主席习近平周一与美国总统奥巴马通电话，称愿同美方共同打击各种形式的恐怖主义；并表示，乌克兰问题要坚持通过政治和外交途径解决危机，中方对一切有助于乌克兰局势缓和的建议和方案持开放态度。

据中国外交部网站新闻稿，习近平强调，恐怖主义是人类的共同敌人。中方愿同包括美方在内的国际社会加强合作，共同打击各种形式的恐怖主义。

“中方愿同美方一道努力，坚持构建新型大国关系大方向，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，加强对话、互信、合作，推动中美关系持续健康稳定发展。”习近平称。