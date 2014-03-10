中美关系：中美首脑通话，愿共同打击各种形式的恐怖主义

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透北京3月10日 - 中国国家主席习近平周一与美国总统奥巴马通电话，称愿同美方共同打击各种形式的恐怖主义；并表示，乌克兰问题要坚持通过政治和外交途径解决危机，中方对一切有助于乌克兰局势缓和的建议和方案持开放态度。
据中国外交部网站新闻稿，习近平强调，恐怖主义是人类的共同敌人。中方愿同包括美方在内的国际社会加强合作，共同打击各种形式的恐怖主义。
“中方愿同美方一道努力，坚持构建新型大国关系大方向，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，加强对话、互信、合作，推动中美关系持续健康稳定发展。”习近平称。
他并强调，中方在乌克兰问题上秉持客观公正态度。乌克兰形势十分复杂，当务之急是各方保持冷静克制，避免局势进一步紧张升级。要坚持通过政治和外交途径解决危机。希望有关各方通过沟通和协调，妥善处理相关分歧，为推动乌克兰问题政治解决作出努力。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团