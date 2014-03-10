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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 11:20 BJT

《汇市简讯》美元指数与地缘政治风险之间的关联被打破

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* 美元面临卖压，尽管乌克兰局势存在不确定性以及美国非农就业数据强劲

* 5、10和20日均线微降，波林格与动能指标亦趋弱

* 处境不利，若跌破79.68，则较长期来看将指向2013年10月低点79.00

* 中国公布疲弱数据后，沪综指跌1.2%--美元指数持稳

* 地缘政治动荡与美元强势之间的关联被打破

* 图表：link.reuters.com/mab57v

(完)

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