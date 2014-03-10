《汇市简讯》美元指数与地缘政治风险之间的关联被打破

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
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* 美元面临卖压，尽管乌克兰局势存在不确定性以及美国非农就业数据强劲
* 5、10和20日均线微降，波林格与动能指标亦趋弱
* 处境不利，若跌破79.68，则较长期来看将指向2013年10月低点79.00
* 中国公布疲弱数据后，沪综指跌1.2%--美元指数持稳
* 地缘政治动荡与美元强势之间的关联被打破
(完)
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路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。