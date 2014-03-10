中国货币市场：14天回购利率有望创21个月新低，关注公开市场操作

路透北京3月10日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松格局，主要质押式回购利率 均不同程度回落，其中14天领跌超30个基点(bp)，有望创出21个月来新低。

交易人士表示，当前资金供给力量仍大于需求方，不过随着本周中国政协和人大“两会”将陆续闭幕，央行公开市场操作是否维持温和的流动性调控态度备受关注。

“资金仍旧很宽裕，出钱的话机构青睐出14天左右这样相对更长的，觉得七天太便宜了吧，...不过几轮正回购做下来，感觉资金整体宽松度慢慢收敛了，不是满屏求收留的情况。”上海一券商交易员称。

14天回购加权平均利率 早盘跌至2.6931%，意味今日加权有望创下逾21个月低点。先前加权低点为2012年6月1日的2.4615%。

华中一银行交易员指出，上周央行在公开市场上新增了28天期正回购，不过调控的手段还是比较温和的，那两会结束后，资金回笼力度是不是会加大呢？甚至重启其他回收流动性的公开市场操作方式？

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。

上周央行公开市场时隔九个月重启28天期正回购操作，当周净回笼资金700亿元人民币。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但28天正回购品种拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9171 1.9473 -3.02

七天 2.3078 2.4172 -10.94

14天 2.6931 2.9983 -30.52

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8950 2.5800 +31.50

七天 2.9400 2.9000 +4.00

14天 3.0000 2.8550 +14.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9500 2.0230 -7.30

七天 2.3700 2.4000 -3.00

14天 3.0000 3.0500 -5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9190 1.9948 -7.58

七天 2.3580 2.4030 -4.50

三个月 5.5020 5.5040 -0.20