更新版 1-新债招标：资金支撑中国农发行中短端新债定位略好，七年相对逊色

* 农发行三年及五年的中短期新债收益率略低

* 资金充裕支撑中短端表现

* 七年的中长期品种收益率高于估值，因预期偏谨慎 (新增更多评论及背景)

路透上海3月10日 - 受宽松流动性支撑，中国农业银行上午招标发行的三期新债中，三年和五年的中短期品种，中标利率定位略好于预期，而七年品种表现相对逊色。

业内人士表示，上周央行重推28天正回购，导致谨慎气氛升温，机构仍在等待观望明日央行公开市场操作力度等细节，今日一二级市场上，机构对中长端品种的介入均偏犹豫。

“和上周五(进出)口行(新债)的结果相比，三年和五年略下来了一点，因为资金仍然很宽松吧，二级也是，早上一些短的老券，有基金在买。”上海一商业银行交易员称。

中国银行间市场周一资金面延续宽松格局，主要质押式回购利率 均不同程度回落，其中14天领跌超30个基点(bp)，有望创出21个月来新低。

业内人士周一透露，农发行上午招标的三期固息债，其中五年期品种中标利率为5.36%，三年和七年增发品种中标收益率则分别为5.1837%和5.5156%。

该中标结果中，三年和五年定位较上周五招标的进出口行同期品种略低，同时也低于估值水平，而七年期品种定位则略高于估值。

上周五进出口行三、五年增发债中标收益率分别为5.2141%和5.3691%；银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，三、五及七年期最新收益率分别为5.2495%、5.3976%和5.4961%。

业内人士并透露，农发行三期债的投标倍数分别为2.85、2.33和2.33倍。

华南一券商交易员表示，流动性无碍，今日新债投标倍数尚可，但机构预期略显谨慎，“配置需求还是有的，但有些机构应该在高位投了一些标，所以(收益率)没往下打太多，向下走的动力比较弱。”

今日招标新债为农发行今年第17、18和19期金融债，其中三年期为今年第七期债券 增发品种，票面利率为5.27%；七年期为今年第九期债 的增发品种，票面利率为5.55%。

业内人士周一透露，农发行上午招标的三期固息债，其中五年期品种中标利率为5.36%，三年和七年增发品种中标收益率则分别为5.1837%和5.5156%。

业内人士透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。

上周央行公开市场时隔九个月重启28天期正回购操作，当周净回笼资金700亿元。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但28天正回购品种拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

三期债的具体发行条款如下：

第17期 第18期 第19期 --------------------------------------------------------------------------

招标金额 至多70亿元 至多70亿元 至多60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

(今年第七期增发) (今年第九期增发)

缴款日/起息日 3月13日/2月19日 3月13日 3月14日/2月20日

发行期 3月11日-3月13日 3月11日-3月13日 3月11日-3月14日

上市日 3月19日 3月19日 3月20日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%