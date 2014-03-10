台湾债市：RP利率大致持平，投信端资金略显多缺不一

路透台北3月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持平。市场人士表示，今日投信端资金略显多缺不一，不过整体市场资金偏向宽松，并不影响市场资金调度，RP交投利率仍维持既有区间。

证券商交易员指出，目前市场资金仍显宽裕，因此尽管今日部分投信端客户未能到期续作，亦可立即找到新资金因应，本周RP利率可望续处既有区间低位。

“ 有些投信有走钱，但很快就找到钱了。”一位大型券商交易员说。

另有一证券交易人士称，投信端资金较为青睐公司债RP券源，令公司债RP券源供不应求，略有拉抬公司债RP交投利率区间低位成交比重。