台湾债市：RP利率大致持平，投信端资金略显多缺不一

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透台北3月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持平。市场人士表示，今日投信端资金略显多缺不一，不过整体市场资金偏向宽松，并不影响市场资金调度，RP交投利率仍维持既有区间。
证券商交易员指出，目前市场资金仍显宽裕，因此尽管今日部分投信端客户未能到期续作，亦可立即找到新资金因应，本周RP利率可望续处既有区间低位。
“ 有些投信有走钱，但很快就找到钱了。”一位大型券商交易员说。
另有一证券交易人士称，投信端资金较为青睐公司债RP券源，令公司债RP券源供不应求，略有拉抬公司债RP交投利率区间低位成交比重。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，皆与上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。