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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 11:43 BJT

台湾债市：RP利率大致持平，投信端资金略显多缺不一

路透台北3月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持平。市场人士表示，今日投信端资金略显多缺不一，不过整体市场资金偏向宽松，并不影响市场资金调度，RP交投利率仍维持既有区间。

证券商交易员指出，目前市场资金仍显宽裕，因此尽管今日部分投信端客户未能到期续作，亦可立即找到新资金因应，本周RP利率可望续处既有区间低位。

“ 有些投信有走钱，但很快就找到钱了。”一位大型券商交易员说。

另有一证券交易人士称，投信端资金较为青睐公司债RP券源，令公司债RP券源供不应求，略有拉抬公司债RP交投利率区间低位成交比重。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，皆与上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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