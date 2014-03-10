香港新股：主题公园运营商海昌IPO以中端水平定价，新丰泰与瀚华则押后

路透香港3月10日 - 香港股市缺乏方向影响新股市场表现，主题公园运营商海昌控股 的首次公开发售(IPO)以招股价区间中端水平定价，中国西北地区第二大豪华汽车经销商新丰泰 与中国中小微企贷款商瀚华金控 正式宣布押后上市计划。

据路透周一见到的销售文件显示，海昌控股以每股2.45港元定价，属招股价区间2.18-2.68港元的中端水平，集资24.5亿港元。其股份将于周四(13日)在联交所挂牌上市。

新丰泰与瀚华金控则分别宣布，鉴于市况波动，公司决定IPO不予进行，并向投资者退还认购款项。新丰泰原计划于IPO集资高至6.8亿港元，瀚华金控则筹资高至28.5亿港元。

港股恒生指数 上周累计收跌0.77%，于100天及200天移动平均线上落多日，缺乏明显方向。今早下跌逾300点，因中国2月出口数据逊预期以及马来西亚航机失踪原因未明，均影响投资气氛。

上周四挂牌的中国艺术品拍卖行--保利文化 今早一度跌逾5%，低探38.4港元，但仍高于招股价33港元。该股为近期较受欢迎新股，公开招股录得605倍超额认购，冻结资金约1,555亿港元，其IPO集资25.7亿港元。(完)