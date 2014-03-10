香港新股：主题公园运营商海昌IPO以中端水平定价，新丰泰与瀚华则押后

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港3月10日 - 香港股市缺乏方向影响新股市场表现，主题公园运营商海昌控股 的首次公开发售(IPO)以招股价区间中端水平定价，中国西北地区第二大豪华汽车经销商新丰泰 与中国中小微企贷款商瀚华金控 正式宣布押后上市计划。
据路透周一见到的销售文件显示，海昌控股以每股2.45港元定价，属招股价区间2.18-2.68港元的中端水平，集资24.5亿港元。其股份将于周四(13日)在联交所挂牌上市。
新丰泰与瀚华金控则分别宣布，鉴于市况波动，公司决定IPO不予进行，并向投资者退还认购款项。新丰泰原计划于IPO集资高至6.8亿港元，瀚华金控则筹资高至28.5亿港元。
港股恒生指数 上周累计收跌0.77%，于100天及200天移动平均线上落多日，缺乏明显方向。今早下跌逾300点，因中国2月出口数据逊预期以及马来西亚航机失踪原因未明，均影响投资气氛。
上周四挂牌的中国艺术品拍卖行--保利文化 今早一度跌逾5%，低探38.4港元，但仍高于招股价33港元。该股为近期较受欢迎新股，公开招股录得605倍超额认购，冻结资金约1,555亿港元，其IPO集资25.7亿港元。(完)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。