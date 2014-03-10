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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 12:14 BJT

印度股市：股指创纪录高位，受外资买入提振

路透孟买3月10日 - 印度股市周一一度创出纪录高位，因外资持续大笔买入HDFC银行 等蓝筹股。不过随后受获利了结打压，以及地区股市下跌影响，印度股市走低。

印度指标股指BSE指数 创出纪录高位22,005.54点，是三个交易日来第三次刷新纪录高位，而覆盖范围更大的NSE指数 则创出6,545.10点的纪录高位，是连续第二次刷新。(完)
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