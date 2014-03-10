台湾股市：收低但守稳五日线，因中国贸易数据不佳

路透台北3月10日 - 台湾股市周一收低。分析师指出，主要随亚洲股市回档，因中国贸易数据不佳且乌克兰情势出现疑虑，使得避险需求升温。

台湾加权股价指数 收低0.56%，报8,665.24点；成交初值 为824.58亿台币，上日修正后为1,310.25亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，虽然大盘拉回修正，但指数却能维持在8,656点的五日均线之上强势整理，初步视为台股突破高点后的压回修正。

“我觉得整理过后应该还会向上。”他称。

不过简伯仪也提及，今日盘面权重股如台积电 股价拉回，成为令大盘回档的主要原因。这可能是外资基于区域性避险需求的卖出，后市仍须持续观察卖压是否延续。