台湾股市：收低但守稳五日线，因中国贸易数据不佳

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透台北3月10日 - 台湾股市周一收低。分析师指出，主要随亚洲股市回档，因中国贸易数据不佳且乌克兰情势出现疑虑，使得避险需求升温。
台湾加权股价指数 收低0.56%，报8,665.24点；成交初值 为824.58亿台币，上日修正后为1,310.25亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，虽然大盘拉回修正，但指数却能维持在8,656点的五日均线之上强势整理，初步视为台股突破高点后的压回修正。
“我觉得整理过后应该还会向上。”他称。
不过简伯仪也提及，今日盘面权重股如台积电 股价拉回，成为令大盘回档的主要原因。这可能是外资基于区域性避险需求的卖出，后市仍须持续观察卖压是否延续。
亚洲股市周一下滑，美元则从近日高点回撤，因中国贸易数据令人失望和乌克兰危机不确定性令风险偏好受限。本地时间13:42，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1.33%。(完)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。