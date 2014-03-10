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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 11:56 BJT

中国新债：中电投集团周二将发行70亿元超短融，期限六个月

路透北京3月10日 - 中国五大电力集团之一的中国电力投资集团公司周一公告称，将于周二(11日)簿记建档发行70亿元人民币超短期融资券，期限六个月(180天)。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中电投集团 300 70 6 3/11簿记建档 光大银行 AAA 3/13 3/14

农业银行

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中电投旗下上市公司包括上海电力 、九龙电力 、中国电力 、吉电股份 和露天煤业 等。(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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