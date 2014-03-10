中国新债：中电投集团周二将发行70亿元超短融，期限六个月

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透北京3月10日 - 中国五大电力集团之一的中国电力投资集团公司周一公告称，将于周二(11日)簿记建档发行70亿元人民币超短期融资券，期限六个月(180天)。
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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中电投集团 300 70 6 3/11簿记建档 光大银行 AAA 3/13 3/14
农业银行
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中电投旗下上市公司包括上海电力 、九龙电力 、中国电力 、吉电股份 和露天煤业 等。(完)
参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。