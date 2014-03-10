版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 11:57 BJT

标题新闻：越南将低品级大米出口价格最低限制调整到每吨355美元，较此前限价低2.7%--业内消息人士

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐