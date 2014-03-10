中国资管：上周银行理财产品发行630款，六个月至一年期收益率走高

路透北京3月10日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（3月1-7日）60家银行共发行了630款理财产品，发行银行数较上期报告 增加5家，产品发行量减少8款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共147款，市场占比为23.33% ；非保本型理财产品共483款，市场占比为76.67%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 256 -27 其中：人民币 238 5.39% 外币 18 3.69% 组合投资类 345 5.65% +20 融资类 1 6.00% -1 结构性产品 18 6.78% -3 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 20 4.25% 4.26% 1个月至3个月（含） 318 5.44% 5.43% 3个月至6个月（含） 173 5.64% 5.62% 6个月至1年（含） 108 5.83% 5.54% 1年以上 10 5.97% 6.49% 没有无固定期限产品发行 上周38家银行共发行了238款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为1095天；预期年化收益率最低2.60%，最高为6.80%，与上期报告相比最低预期收益率下滑 10个基点，最高预期收益率上升30个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 14 5.88% 4.00% 1个月至3个 126 52.94% 5.35% 月 3个月至6个 56 23.53% 5.54% 月 6个月至1年 35 14.71% 5.76% 1年以上 7 2.94% 5.96% 上周5家银行共发行18款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品15款，平均预期收益率为3.77%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有852款产品到期，所有公布了到期收益率101款产品均实现 最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品342款 ，结构性产品52款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.46%，较上期报告上升58个 基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.10%，较上期报告上升29个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有60款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为恒丰银行发行的“恒盈系列2014年第14期（忠诚客户回馈款） （HY14014）”，该产品期限分别为36天，投向债券与货币市场工具，到期实现了6.80%的年 化收益率。 截至3月7日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有9 1款（占比44.17%），所有产品近一年的平均净值增长率为1.10%。其中，花旗银行的“百达 基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为61.92%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有8款产品（占比50.00%） 近一年累计收益率为正，招商银行 的“德盛总回报亚洲股票基金链接 ”产品以13.06%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中 ，有83款产品（占比43.68%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 谢衡/黄凯)