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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 12:55 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行630款，六个月至一年期收益率走高

路透北京3月10日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（3月1-7日）60家银行共发行了630款理财产品，发行银行数较上期报告
增加5家，产品发行量减少8款。   
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共147款，市场占比为23.33%
；非保本型理财产品共483款，市场占比为76.67%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     256                       -27
    其中：人民币         238        5.39%
           外币           18        3.69%
    组合投资类           345        5.65%          +20
    融资类                 1        6.00%           -1
    结构性产品            18        6.78%           -3
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     20       4.25%         4.26%         
    1个月至3个月（含） 318       5.44%         5.43%         
    3个月至6个月（含） 173       5.64%         5.62%         
    6个月至1年（含）   108       5.83%         5.54%         
    1年以上             10       5.97%         6.49%         
    没有无固定期限产品发行

    上周38家银行共发行了238款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长
为1095天；预期年化收益率最低2.60%，最高为6.80%，与上期报告相比最低预期收益率下滑
10个基点，最高预期收益率上升30个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款  占比    平均预期年收益率
              ）                    
 1个月以下    14             5.88%  4.00%
 1个月至3个   126           52.94%  5.35%
 月                                 
 3个月至6个   56            23.53%  5.54%
 月                                 
 6个月至1年   35            14.71%  5.76%
 1年以上      7              2.94%  5.96%
 
    上周5家银行共发行18款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财
产品15款，平均预期收益率为3.77%。
  
    
      **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有852款产品到期，所有公布了到期收益率101款产品均实现
最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品342款
，结构性产品52款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.46%，较上期报告上升58个
基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.10%，较上期报告上升29个基点。 

    上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有60款，所有产品均为人民币产品。

    到期收益率最高的产品为恒丰银行发行的“恒盈系列2014年第14期（忠诚客户回馈款）
（HY14014）”，该产品期限分别为36天，投向债券与货币市场工具，到期实现了6.80%的年
化收益率。

    截至3月7日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有9
1款（占比44.17%），所有产品近一年的平均净值增长率为1.10%。其中，花旗银行的“百达
基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为61.92%。 
    
    从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有8款产品（占比50.00%）
近一年累计收益率为正，招商银行  的“德盛总回报亚洲股票基金链接
”产品以13.06%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中
，有83款产品（占比43.68%）近一年累计收益率为正。（完）

 (整理 李贺; 审校 谢衡/黄凯)
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