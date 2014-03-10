美国个股：贝莱德委任朱悦为中国股票投资主管，4月7日起生效

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港3月10日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德（BlackRock） 周一称，委任朱悦（Helen Zhu）为公司董事总经理兼中国股票投资主管，4月7日起生效。
朱悦加盟贝莱德之前，于高盛效力八年，为高盛董事总经理兼首席中国股票策略师。她将向贝莱德亚洲股票团队主管施安祖汇报。
施安祖在一份声明中称，是次任命将大幅壮大贝莱德的中国股票投资实力，更使亚洲基本股票投资团队的组成更为完善。
“朱悦对中国金融市场的深入见解，将可进一步提升贝莱德投资团队的实力。”他说，“我们的投资团队以稳健的投资理念和采取严谨的投资过程为基石，在过去两年无论在回报及资产增长方面皆表现出众。”
贝莱德总部位于美国纽约，截至去年底为止其管理的资产总值约4.324万亿美元，遍布全球30个国家的员工总数约11,400人。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。