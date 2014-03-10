美国个股：贝莱德委任朱悦为中国股票投资主管，4月7日起生效

路透香港3月10日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德（BlackRock） 周一称，委任朱悦（Helen Zhu）为公司董事总经理兼中国股票投资主管，4月7日起生效。

朱悦加盟贝莱德之前，于高盛效力八年，为高盛董事总经理兼首席中国股票策略师。她将向贝莱德亚洲股票团队主管施安祖汇报。

施安祖在一份声明中称，是次任命将大幅壮大贝莱德的中国股票投资实力，更使亚洲基本股票投资团队的组成更为完善。

“朱悦对中国金融市场的深入见解，将可进一步提升贝莱德投资团队的实力。”他说，“我们的投资团队以稳健的投资理念和采取严谨的投资过程为基石，在过去两年无论在回报及资产增长方面皆表现出众。”