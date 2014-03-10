官员称中国多数城市空气质量不达标

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月8日 - 中国环境保护部副部长吴晓青周六称，中国去年进行空气质量监测的城市中，绝大多数城市未达到空气质量二级标准。他并通报了环保法修订的进展情况。

吴晓青在两会期间的记者会上表示，进行监测的74个城市中，有71个城市存在不同程度空气质量超标的问题。达到空气质量二级标准的城市为海口、拉萨和舟山。

吴晓青指出，根本性地改变经济发展方式才能彻底地解决污染问题。

“过去我们在追求GDP时，付出了环境的代价，这个代价是沉重的、巨大的。”吴晓青说道。

吴晓青表示，改善执法方式是计划的关键因素，环保法修订将有助于提高违法成本，确保污染者付出代价。（完）