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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 12:23 BJT

日本债市：走高，因中国数据和乌克兰局势打压股市

路透东京3月10日 - 日本政府公债价格周一微升，同时日本股市下跌，因市场担忧疲软的中国数据和乌克兰紧张局势，以及日本国内生产总值(GDP)数据下修。

10年期日债 涨0.11点至145.19，同时日经指数 下跌近1%，因此前数据显示中国2月出口意外下滑。

周一公布的政府数据显示，日本第四季国内生产总值(GDP)下修为较前季成长0.2%。第四季GDP初值为成长0.3%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.070%

五年期公债 0.180% +0.0 0.180%

10年期公债 0.625% +0.5 0.620%

20年期公债 1.445% -1.0 1.455%

30年期公债 1.665% -0.5 1.670%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.15 +0.07 145.08

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校)
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