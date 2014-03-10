日本债市：走高，因中国数据和乌克兰局势打压股市

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透东京3月10日 - 日本政府公债价格周一微升，同时日本股市下跌，因市场担忧疲软的中国数据和乌克兰紧张局势，以及日本国内生产总值(GDP)数据下修。
10年期日债 涨0.11点至145.19，同时日经指数 下跌近1%，因此前数据显示中国2月出口意外下滑。
周一公布的政府数据显示，日本第四季国内生产总值(GDP)下修为较前季成长0.2%。第四季GDP初值为成长0.3%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.070%
五年期公债 0.180% +0.0 0.180%
10年期公债 0.625% +0.5 0.620%
20年期公债 1.445% -1.0 1.455%
30年期公债 1.665% -0.5 1.670%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.15 +0.07 145.08
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校)
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路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。