《中国金融债发行日程表》--3月10日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多300 1/3/5/7/10 周二招标 固息增发债 3/12-3/13 (今年第1-5期增发债) 国开行 50 5 *5.3683% 固息增发债 3/10 (今年第二期增发) 50 2 *5.1078% 固息增发债 3/7-3/10 (今年第六期增发) *进出口行 至多60 6个月 周四招标 固息金融债 3/13-3/17 至多70 1 周四招标 固息金融债 3/13-3/18 至多70 5 周四招标 固息金融债 3/13-3/21 *进出口行 80 3 5.2141% 固息增发债 3/7-3/11 60 2 5.0918% 固息增发债 3/7-3/12 80 5 5.3691% 固息增发债 3/7-3/13 (分别为今年第10、11和12期增发债) *农发行 70 3 5.1837% 固息增发债 3/11-3/13 (今年第七期增发债) 70 5 5.36% 固息金融债 3/11-3/13 60 7 5.5156% 固息增发债 3/11-3/14 (今年第九期增发债) 农发行 70 1 4.7056% 固息增发债 3/4-3/10 70 3 5.0303% 固息增发债 3/4-3/10 60 5 5.1283% 固息增发债 3/4-3/11 (分别为今年第10期、七期和八期的增发债) 农发行 100 2 *4.0066% 固息增发债 3/7-3/12 (2012年第九期两年品种增发债，实际剩余期限约两个半月) 农发行 100-200 -- -- -- 3/17 农发行 100-200 -- -- -- 4/3 农发行 100-200 -- -- -- 4/21 农发行 100-200 -- -- -- 5/8 农发行 100-200 -- -- -- 5/19 农发行 100-200 -- -- -- 6/12 农发行 100-200 -- -- -- 6/23 农发行 100-200 -- -- -- 7/7 农发行 100-200 -- -- -- 7/24 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 边竞；审校 康熙泽)