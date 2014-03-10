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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 13:03 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月10日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体        规模         期限      票面利率      债券类型      发行时间  
               (亿元人民币)    (年)
  =============================================================================
 *国开行      至多300     1/3/5/7/10     周二招标     固息增发债     3/12-3/13
                       (今年第1-5期增发债)
  国开行           50            5      *5.3683%      固息增发债     3/10
                          (今年第二期增发)
                   50            2      *5.1078%      固息增发债     3/7-3/10
                          (今年第六期增发)
 *进出口行     至多60          6个月     周四招标     固息金融债     3/13-3/17
               至多70            1       周四招标     固息金融债     3/13-3/18
               至多70            5       周四招标     固息金融债     3/13-3/21
 *进出口行         80            3       5.2141%      固息增发债     3/7-3/11
                   60            2       5.0918%      固息增发债     3/7-3/12
                   80            5       5.3691%      固息增发债     3/7-3/13
                      (分别为今年第10、11和12期增发债)
 *农发行           70            3       5.1837%      固息增发债     3/11-3/13
                         (今年第七期增发债)
                   70            5       5.36%        固息金融债     3/11-3/13
                   60            7       5.5156%      固息增发债     3/11-3/14
                         (今年第九期增发债)   
  农发行           70            1       4.7056%      固息增发债     3/4-3/10
                   70            3       5.0303%      固息增发债     3/4-3/10
                   60            5       5.1283%      固息增发债     3/4-3/11
                       (分别为今年第10期、七期和八期的增发债)
  农发行          100            2      *4.0066%      固息增发债     3/7-3/12
                       (2012年第九期两年品种增发债，实际剩余期限约两个半月)
  农发行      100-200           --         --           --           3/17
  农发行      100-200           --         --           --           4/3
  农发行      100-200           --         --           --           4/21
  农发行      100-200           --         --           --           5/8
  农发行      100-200           --         --           --           5/19
  农发行      100-200           --         --           --           6/12
  农发行      100-200           --         --           --           6/23
  农发行      100-200           --         --           --           7/7
  农发行      100-200           --         --           --           7/24
  农发行      100-200           --         --           --           8/7
  农发行      100-200           --         --           --           9/11
  农发行      100-200           --         --           --           9/22
  农发行      100-200           --         --           --           10/16
  农发行      100-200           --         --           --           11/10
   
  注: *表示新增。(完)

 (整理 边竞；审校 康熙泽)
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