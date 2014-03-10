中国期市：工业品市场遭遇“倒春寒”，沪铜暴跌创四年半低位

路透上海3月10日 - 中国工业品期货市场周一出现近期罕见的“跌停潮”，铜、铁矿石 等五个品种收盘封于跌停，其中沪铜创下四年半新低，伦敦期铜上周五暴跌，加之周末中国 公布的出口数据疲弱，加剧了市场对于中国经济的担忧。 分析师称，今日沪深A股的大跌也令商品市场人气脆弱，市场短线做空意愿尚未释放完 毕，工业品短线仍有下行空间。 沪铜主力1405合约 收低5.01%，至每吨46,670元的跌停价，并创下2013年9月以 来新低。去年6、7月时的低点被轻松击穿，沪铜全天绝大部分时间封死跌停，显示空方动能 极其强大。 “跌成这样，核心还是大家对铜需求和国内经济不是太看好，现货还是比较充足，需求 也确实没有起来，这两天公布的数据起到了催化作用。”新湖期货分析师廉正表示。 中国2月出口数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。不 过分析人士认为，随着假期因素消失，出口增速将恢复正常。 廉正指出，尽管今日沪铜大幅下跌，但现货市场还有贴水，表明大量下跌之后惜售的 心态不明显，还是有大量的人在抛货，这给铜价进一步下跌预留了空间，沪铜下方料在43,0 00-46,000元之间寻找支撑。 上期所的周库存数据显示，上周该交易所铜库存较前一周大的增9,034吨，至207,320吨 ，刷新去年5月初以来高位。CU-STX-SGH 路透技术分析师王涛表示，目前沪铜运行在猛烈的C浪跌势中，由于去年6月低点46,750 元的支撑位被击穿，上海期铜料进一步下跌至44,620元。欲浏览技术分析图表，请点选：(here) 此外，市场人士还指出，上周五公布的美国非农就业报告强于预期，令投资者预计美联 储将继续推进缩减货币刺激规模的计划，也是导致铜价大跌的因素之一。 除沪铜外，其他工业品今日也呈现加速下跌的走势。铁矿石期货 继上周五跌 停后，今日出现第二个跌停，续创合约新低；钢铁产业链的其他三大品种：焦炭 、 焦煤 和螺纹钢 均收于跌停，并创出合约新低。 新湖期货的廉正表示，相比2008年那种全球性的系统风险而言，目前的问题更多地集中 在市场对中国问题的担忧，市场影响范围不如之前那么大，不过投资者的恐慌情绪还未释放 完毕，做多还远未到时候。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1405 46,670 -5.01 289,134 黄金(au) 1406 261.35 -1.23 205,866 螺纹钢 (rb) 1405 3,123 -4.03 750,420 橡胶 (ru) 1405 14,030 -4.43 109,076 大商所 豆粕 (m) 1405 3,292 -1.44 1,113,702 豆油 (y) 1405 7,048 -0.31 275,080 焦炭 (j) 1405 1,157 -3.98 157,948 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,746 -0.84 193,884 棉花 (cf) 1405 19,030 -1.88 57,566 中金所 沪深300(if) 1403 2,062.8 -3.93 92,864 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)