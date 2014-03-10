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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 15:50 BJT

中国期市：工业品市场遭遇“倒春寒”，沪铜暴跌创四年半低位

路透上海3月10日 - 中国工业品期货市场周一出现近期罕见的“跌停潮”，铜、铁矿石
等五个品种收盘封于跌停，其中沪铜创下四年半新低，伦敦期铜上周五暴跌，加之周末中国
公布的出口数据疲弱，加剧了市场对于中国经济的担忧。
    
    分析师称，今日沪深A股的大跌也令商品市场人气脆弱，市场短线做空意愿尚未释放完
毕，工业品短线仍有下行空间。
    
    沪铜主力1405合约 收低5.01%，至每吨46,670元的跌停价，并创下2013年9月以
来新低。去年6、7月时的低点被轻松击穿，沪铜全天绝大部分时间封死跌停，显示空方动能
极其强大。
    
    “跌成这样，核心还是大家对铜需求和国内经济不是太看好，现货还是比较充足，需求
也确实没有起来，这两天公布的数据起到了催化作用。”新湖期货分析师廉正表示。
    
     中国2月出口数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。不
过分析人士认为，随着假期因素消失，出口增速将恢复正常。 
        
     廉正指出，尽管今日沪铜大幅下跌，但现货市场还有贴水，表明大量下跌之后惜售的
心态不明显，还是有大量的人在抛货，这给铜价进一步下跌预留了空间，沪铜下方料在43,0
00-46,000元之间寻找支撑。
    
    上期所的周库存数据显示，上周该交易所铜库存较前一周大的增9,034吨，至207,320吨
，刷新去年5月初以来高位。CU-STX-SGH
    
    路透技术分析师王涛表示，目前沪铜运行在猛烈的C浪跌势中，由于去年6月低点46,750
元的支撑位被击穿，上海期铜料进一步下跌至44,620元。欲浏览技术分析图表，请点选：(here)
    
    此外，市场人士还指出，上周五公布的美国非农就业报告强于预期，令投资者预计美联
储将继续推进缩减货币刺激规模的计划，也是导致铜价大跌的因素之一。
    
    除沪铜外，其他工业品今日也呈现加速下跌的走势。铁矿石期货 继上周五跌
停后，今日出现第二个跌停，续创合约新低；钢铁产业链的其他三大品种：焦炭 、
焦煤 和螺纹钢 均收于跌停，并创出合约新低。
    
    新湖期货的廉正表示，相比2008年那种全球性的系统风险而言，目前的问题更多地集中
在市场对中国问题的担忧，市场影响范围不如之前那么大，不过投资者的恐慌情绪还未释放
完毕，做多还远未到时候。
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种          合约    最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)      1405    46,670     -5.01      289,134 
         黄金(au)      1406    261.35     -1.23      205,866 
         螺纹钢 (rb)   1405     3,123     -4.03      750,420 
         橡胶 (ru)     1405    14,030     -4.43      109,076 
 大商所  豆粕 (m)      1405     3,292     -1.44    1,113,702 
         豆油 (y)      1405     7,048     -0.31      275,080 
         焦炭 (j)      1405     1,157     -3.98      157,948 
 郑商所  白糖 (sr)     1405     4,746     -0.84      193,884 
         棉花 (cf)     1405    19,030     -1.88       57,566 
 中金所  沪深300(if)   1403   2,062.8     -3.93       92,864 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
  

 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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