全球金融：NDF交易是新兴市场货币有效风险对冲工具--国际清算银行

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
远期外汇是“主要调整阀，可以使投资者对冲债券持仓承受的汇率风险，”BIS补充称。
BIS表示，包括NDF在内新兴市场货币衍生品成交额在截至2013年的三年中激增40%，并将其归因于投资者寻求降低汇率风险。
BIS称，NDF成交额在2008-2013年间翻一番至占所有外汇交易规模的2.4%，占远期外汇交易的23%。该银行估计，亚洲NDF成交额已达到2000年初时的10倍。
报告称，伦敦外汇交易市场NDF日成交额达到430亿美元，远高于2008年10月时的190亿美元，不过较2013年4月时的水准有所下降。BIS将其中部分原因归咎于美国提高衍生品交易透明度的监管调整。
诸多迹象显示，新兴市场货币遭到抛售，让NDF市场获得新的动能。
“自2013年4月以来，投资人和借款人因预期全球货币宽松程度下降而采取的对冲操作一直影响NDF交易，”BIS指出，并补充道，投资于新兴市场的外国投资人、以及以硬性货币在海外筹资的新兴市场企业推动了对冲操作。
不过，NDF普及程度升高的步调并不一致。BIS强调，中国已允许人民币进行有限的离岸交易。
因此，2010年4月至2013年4月间，离岸人民币远期交割规模从零升至每天70亿美元，NDF交易升幅虽没那么大，但也增至170亿美元。
BIS称，2013年4月以来，离岸人民币市场可能比NDF市场发展更快，指出人民币远期市场中NDF占比在2013年4到10月间由85%降至75%。(完) (编译 洪曦/李爽 审校 田建华/张明钧)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较