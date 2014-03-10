中国债市：IRS受回购利率牵引续降，近期震荡整固可能性大

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透上海3月10日 - 受中国银行间七天期质押回购在逾一年半低位基础上再降带动，利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一以逾10个基点(bp)的跌幅开盘，随后有所收窄，不过仍较上日明显走低。
交易员指出，虽然七天期回购未来下行空间渐小，但央行若不出台突然收紧的回笼手段，短期资金面应无忧，利率互换在目前水平附近震荡整固的可能性较大。
华南一银行交易员称，受对短期流动性乐观心态影响，利率互换开盘即跌，“短期内以震荡为主吧，估计资金面不会(一直)特别松，但央行也没特别大压力去收紧。”
银行间资金市场今日延续宽松格局，主要质押式回购利率 均不同程度回落，除七天期继续徘徊在2012年6月以来低位，14天品种领跌超30个基点(bp)，亦创下21个月来新低。
不过上海一银行交易员补充说，近期央行公开市场操作力度是左右短期流动性关键因素，IRS情绪与其息息相关，因此明日央行操作力度非常值得关注。
本周公开市场一级交易商继续可申报正/逆回购和三个月央票需求。本周将有1,600亿元人民币正回购到期，无央票到期。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.7592/3.8792 4.2725/4.3525 4.4350/4.5100 4.5600/4.6450 4.5721/4.8496
上日 3.8660/3.9800 4.3863/4.4610 4.5317/4.6057 4.6437/4.7260 4.6578/4.8778
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变动 -0.1068/-0.1008 -0.1138/-0.1085 -0.0967/-0.0957 -0.0837/-0.0810 -0.0857/-0.0282
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,958亿元，较1月的2,852亿元下降逾三成。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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